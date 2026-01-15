El pulso por presidencia del Congreso Nacional entra en su fase decisiva

Los tres aspirantes que pujan por conseguir la presidencia del Congreso Nacional son los liberales Yuri Sabas de Choluteca, ungido por el excandidato Salvador Nasralla y el diputado de Cortés, Marlon Lara. Por el Partido Nacional, de manera unánime, la bancada fijó como su candidato al diputado por el departamento de Valle, Tomás Zambrano.

De acuerdo con algunos diputados liberales consultados por este rotativo, este viernes las pláticas continuarán en horas de la tarde en la capital hondureña, donde se espera que en consenso se salga conformada la Junta Directiva integrada por miembros de ambos partidos y quién será el candidato que ocupará la presidencia.

Durante esta semana, un grupo de dirigentes liberales y nacionalistas realizó cabildeos para tratar de avanzar en la construcción de la nueva directiva de ese poder del Estado.

Tegucigalpa, Honduras. -El pulso por la presidencia del Congreso Nacional se intensifica en las últimas horas, las comisiones del Partido Nacional y del Partido Liberal pasan a negociaciones reservadas en horas críticas para definir quién asumirá las riendas del Poder Legislativo.

Ayer, en atención a una carta remitida por el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional designó una comisión especial que representará a la institución en el diálogo sobre gobernabilidad democrática en el Poder Legislativo.

La comisión está integrada por María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya, Mario Pérez, Lissi Matute, Kilvett Bertrand, Johanna Bermúdez, Nelson Márquez y Juan Carlos García.

En un comunicado oficial, el Partido Nacional reiteró su compromiso con el diálogo institucional, así como con la democracia, la estabilidad política y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

La conformación de esta comisión se da en el marco de los esfuerzos entre fuerzas políticas para fortalecer la gobernabilidad y el funcionamiento del Congreso Nacional.

Por otro lado, sin tomar en consideración los 34 diputados electos de Libertad y Refundación (Libre), los nacionalistas y una facción del Partido Liberal acordaron no negociar con el partido, hasta ahora oficialista, dejándolos fuera de cualquier acuerdo y decisión en la elección de la Junta Directiva.

“Nos dieron un mandato que es ir a buscar la presidencia del Congreso Nacional, es decir, los votos para que esta vez dirijamos los liberales”, indicó la diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho.

La parlamentaria declaró que “el día de ayer se enviaron las comunicaciones oficiales a las diferentes fuerzas políticas, informándoles quiénes somos la comisión y solicitando el día, la hora y la fecha en la que estaremos iniciando estas conversaciones”.

Urtecho explicó que el mandato que le fue conferido a la comisión de negociación establece que no se negociará, ni se dialogará con Libre, por lo que las comunicaciones solo se darán con el Partido Nacional, Democracia Cristiana (DC) y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu).

“Creo que hay aspiraciones válidas del Partido Liberal de llegar a la presidencia, pero también la tiene el Partido Nacional. Yo creo que los pesos y los contrapesos son necesarios, pero tenemos que ser pragmáticos, necesitamos un Congreso que tenga gobernabilidad y estabilidad”, aseguró el dirigente liberal José Luis Moncada.

Aseguró que la misión de la comisión liberal será buscar armonía, equilibrio en proyectos de ley.

“Tomás Zambrano dio la cara por la oposición y por el partido, hoy en día es la persona que se merece y que necesita el Congreso Nacional para cambiar esa cara sucia.

Esperamos que Dios brinde la sabiduría necesaria para que podamos promover leyes en el Congreso Nacional”, aseveró el diputado del PN, Erick Alvarado.

El nuevo CN estará conformado por 49 diputados del Partido Nacional, seguidos por el Partido Liberal con 41 parlamentarios; el partido Libre con 35; el Pinu con dos y la Democracia Cristiana con uno.

Para los liberales, el camino hacia la Presidencia del Congreso pasa por dos rutas: un acuerdo con el Partido Nacional o un pacto con Libre, relegado al tercer lugar. Con Libre, los liberales sumarían 76 diputados (35 de Libre y 41 liberales); mientras que con el Partido Nacional alcanzarían 90, superando incluso la mayoría calificada.

Los nacionalistas, por su parte, requieren al menos 16 votos adicionales —liberales o de Libre— para alcanzar los 65 que les aseguren la presidencia del Legislativo si no logran un acuerdo sólido con el liberalismo.