Las FF AA blinda el centro de la capital con motivo de la elección de la Junta Directiva del CN

Tegucigalpa, Honduras.- Con motivo de las decisivas sesiones que se llevarán a cabo la presente semana en el Congreso Nacional (CN), las Fuerzas Armadas de Honduras montó un fuerte operativo con el objetivo de disuadir cualquier acto de violencia o intento de obstaculizar estas actividades legislativas. Para ello, las Fuerzas Armadas desplegó, desde la madrugada de este domingo 18 de enero, a más de mil efectivos militares, para que lleven a cabo labores de saturación en los alrededores del Congreso Nacional, pero también en todo el casco histórico de la capital hondureña. Esto es parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público durante la presente semana, en la que se desarrollará la primera sesión ordinaria de los 128 diputados propietarios electos para el período 2026-2030, y con ello la elección del próximo presidente del Poder Legislativo y los demás cargos en la Junta Directiva del Congreso Nacional.

Mario Rivera, el capitán y portavoz de las Fuerzas Armadas, explicó que "estas acciones se desarrollan mediante un despliegue estratégico en puntos de alta afluencia, zonas comerciales, corredores de transporte y principales vías de acceso al centro histórico, con el propósito de disuadir actividades delictivas y brindar un clima de paz y tranquilidad a la población".

Acciones

Estas acciones de seguridad comprenderán: patrullajes a pie y vehiculares, puestos de control en distintos accesos al centro de la capital. Además, se mantendrá presencia en zonas estratégicas y en las principales arterias que conectan con el centro histórico de la ciudad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Esta operación de seguridad está integrada por personal del Ejército, de la Fuerza Aérea Hondureña, Fuerza Naval de Honduras, Policía Militar del Orden Público, la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, el Batallón Humanitario de Rescate y del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas", detalló Rivera.

El miércoles 21 de enero se desarrollará la primera sesión legislativa para nombrar la Junta Directiva provisional del nuevo Congreso Nacional; por ende deberán de asistir todos los 128 diputados propietarios electos. Dos días después, el 23 de enero, una vez más se reunirán en el hemiciclo legislativo para confirmar y dejar en propiedad de sus cargos a la Junta Directiva del Poder Legislativo. Y el 25 de enero se llevará cabo la primera sesión ordinaria con la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, que marcará el inicio de la primera legislatura del período 2026-2030.

Toma de posesión presidencial