A las puertas de un nuevo Congreso

A pocos días de la instalación del nuevo Congreso Nacional, las fuerzas políticas arrecian las negociaciones para la conformación de la nueva Junta Directiva.

La Constitución de la República manda que el día 21 de enero se realice la sesión preparatoria en la cual los diputados electos presentan sus credenciales y se elige la Junta Directiva provisional. El día 23 de enero es la fecha designada para la elección y toma de posesión de la Junta Directiva en propiedad y el 25 de enero la instalación e inauguración oficial del primer período de sesiones de la nueva legislatura, con la presencia de los representantes de los tres poderes del Estado.

Por ahora, tres diputados -Tomás Zambrano del Partido Nacional, y Marlon Lara y Yuri Sabas del Partido Liberal- se promueven y buscan consensos para ser electos presidente de ese poder del Estado.

Cualquiera que salga electo, no importando la bandera del partido político al que pertenezca, tendrá sobre sus espaldas el gran reto de gestionar un poder del Estado en el que priven los intereses del país, por sobre los personales y partidarios, y los consensos alrededor de la aprobación de leyes que beneficien a la colectividad. Tendrá, sin duda, como principal misión borrar la pésima y conflictiva gestión de Luis Redondo -marcada por la confrontación, el cuestionado manejo administrativo, la inactividad, el irrespeto a la legislación vigente, entre muchos otros desaciertos que derivaron en una crisis sin precedentes-, lo que no será fácil, pero sí una tarea urgente.Honduras espera que el nuevo líder del Poder Legislativo sea un demócrata, respetuoso de la Constitución y las leyes de la República, un hombre o una mujer que tengan en el diálogo y la búsqueda de consensos con todas las fuerzas representadas en ese poder del Estado, su principal arma para enfrentar y resolver las controversias, y que legisle teniendo como meta el beneficio de los hondureños.