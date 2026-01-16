Con más desaciertos que aciertos gestión de Redondo en el CN a punto de finalizar

Tegucigalpa, Honduras.- Con más desaciertos que aciertos, la gestión del Congreso Nacional dirigida por Luis Redondo se acerca a su cierre en medio de múltiples señalamientos de actos reñidos contra la ley, cuestionamientos e inactividad legislativa durante las cuatro últimas legislaturas.

La gestión de Redondo, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), frente al Legislativo se rigió entre el autoritarismo, las interpretaciones selectivas a la ley, cierra de acuerdo a muchos sectores como el peor Congreso de la historia reciente.

“Luis Redondo comenzó en el Congreso Nacional con vicios en su juramentación en su elección como presidente y eso ya le puso una mancha en el Congreso y eso permitió que a medida avanzara sus caprichos se realizaran a la fuerza”, indico el analista político Kenneth Madrid.