Con más desaciertos que aciertos gestión de Redondo en el CN a punto de finalizar

Tegucigalpa, Honduras.- Con más desaciertos que aciertos, la gestión del Congreso Nacional dirigida por Luis Redondo se acerca a su cierre en medio de múltiples señalamientos de actos reñidos contra la ley, cuestionamientos e inactividad legislativa durante las cuatro últimas legislaturas.
La gestión de Redondo, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), frente al Legislativo se rigió entre el autoritarismo, las interpretaciones selectivas a la ley, cierra de acuerdo a muchos sectores como el peor Congreso de la historia reciente.
“Luis Redondo comenzó en el Congreso Nacional con vicios en su juramentación en su elección como presidente y eso ya le puso una mancha en el Congreso y eso permitió que a medida avanzara sus caprichos se realizaran a la fuerza”, indico el analista político Kenneth Madrid.
Continuó: “El problema es que el Congreso no es a la fuerza, es con votos, elección de un procurador sin tener los requisitos, también allí hay acciones que fueron incorrectas no fueron conforme a la ley y podemos señalar una gran cantidad durante los cuatro años que se incurrió en actos que son anulables”.
Por su parte, el analista político Edgardo Rodríguez cuestionó que desde sus inicios el Congreso Nacional dirigido por Redondo inicio quebrantando la Constitución, las leyes y de la misma manera se despedirá en los próximos días.
“Luis Redondo empezó ilegal impuesto a patadas con una minoría de 43 votos. Entro a la fuerza y sale ilegal, empezó violando la ley y la Constitución, y Luis Redondo sale violando las leyes lo mal empieza mal acaba”, fustigó.
Entre los principales hechos que marcaron la gestión del Congreso Nacional de Luis Redondo, destacan la aprobación del pacto de impunidad o amnistía política, imposición del fiscal general de manera interina, además de los múltiples intentos de usurpación de funciones constitucionales entre otros actos.