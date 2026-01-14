Pepe Lobo cuestiona accionar de Luis Redondo: “No hay más respuesta que esté loco”

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras (2010-2014), Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, lanzó duras críticas contra el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, luego de que este impulsara un decreto que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales y pide un recuento general de votos. “No hay más respuesta (al actuar de Redondo) que esté loco”, expresó Lobo, al referirse a la decisión legislativa que plantea la apertura de más de 19,000 urnas a nivel nacional. El exmandatario recordó procesos electorales pasados para ejemplificar que, pese a inconsistencias, las elecciones siempre avanzaron hacia una declaratoria.

"Voy a poner de ejemplo la elección mía en la que yo perdí con 'Mel' Zelaya; eran 18,000 urnas y se perdieron 1,869, más del 10%, pero eso no evitó que hicieran la declaratoria", afirmó. Lobo también evocó una reflexión del fallecido expresidente Rafael Leonardo Callejas tras una derrota electoral: "Siempre recuerdo lo que dijo Callejas cuando perdió la elección, porque todos queríamos protestar, pero dijo que no vale la presidencia de la República una gota de sangre de un hondureño", señaló. Las declaraciones del expresidente surgen en un contexto de tensión política, luego de que el Congreso Nacional (CN) aprobara un decreto que pone en entredicho el proceso de declaratoria de los resultados electorales.