Transportistas se reúnen con COVI y buscan frenar aumento al peaje en la CA-5

La reunión busca mayor claridad sobre el incremento y explorar alternativas antes de que el sector adopte una postura definitiva frente a la medida

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 12:02
El aumento al peaje en la CA-5 ha generado preocupación entre los transportistas, quienes esperan que de la reunión con COVI Honduras surjan alternativas que eviten mayores afectaciones económicas.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El sector del transporte de carga pesada y representantes de COVI Honduras sostienen este miércoles una reunión para abordar el aumento al cobro del peaje en la carretera CA-5, medida que entrará en vigencia a partir de mañana 15 de enero.

El dirigente del transporte de carga pesada, Edgardo Menéndez, confirmó que el encuentro tiene como objetivo buscar mayor claridad sobre el incremento y explorar alternativas antes de que el sector adopte una postura definitiva frente a la medida.

Menéndez señaló que una de las principales propuestas que llevarán a la mesa es la suspensión del alza, al considerar que el impacto económico será significativo para los transportistas. “Esa es una propuesta que llevamos, por el bien de todos”, expresó.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del peaje a partir del 15 de enero de 2026?

El dirigente insistió, en declaraciones a Radio América, sobre la necesidad de privilegiar el diálogo y evitar acciones que puedan agravar el conflicto. “Solución no es quemar las casetas de peaje, solución es que nos sentemos”, manifestó, al tiempo que llamó a actuar con madurez y tolerancia.

Asimismo, advirtió que el incremento no es marginal, ya que alcanza hasta 98 lempiras por caseta, lo que representa un aumento acumulado de 588 lempiras para el transporte de carga pesada en su recorrido, una situación que, aseguró, golpea directamente al sector.

