Transportistas se reúnen con COVI y buscan frenar aumento al peaje en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- El sector del transporte de carga pesada y representantes de COVI Honduras sostienen este miércoles una reunión para abordar el aumento al cobro del peaje en la carretera CA-5, medida que entrará en vigencia a partir de mañana 15 de enero.

El dirigente del transporte de carga pesada, Edgardo Menéndez, confirmó que el encuentro tiene como objetivo buscar mayor claridad sobre el incremento y explorar alternativas antes de que el sector adopte una postura definitiva frente a la medida.

Menéndez señaló que una de las principales propuestas que llevarán a la mesa es la suspensión del alza, al considerar que el impacto económico será significativo para los transportistas. “Esa es una propuesta que llevamos, por el bien de todos”, expresó.