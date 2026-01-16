Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional será elegida el 21 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización convocó a los diputados propietarios y suplentes electos al Congreso Nacional para el período legislativo 2026–2030, para que asistan a la instalación del Poder Legislativo y a la toma de Promesa Constitucional de la Junta Directiva Provisional.
El acto se llevará a cabo el miércoles 21 de enero de 2026 a las 9:00 a. m., en el Salón de Sesiones del Congreso en Tegucigalpa, Distrito Central.
La convocatoria se realiza en cumplimiento de los artículos 14 y 16 del Reglamento Interno del Congreso Nacional, y la Secretaría de Estado será la encargada de presidir la primera sesión preparatoria.
La notificación se emite en atención al Oficio N.° SG-CNE-084-2026, recibido del Consejo Nacional Electoral (CNE), que remitió copias certificadas de las declaratorias de las elecciones generales de 2025, fechadas el 24 y 30 de diciembre de 2025.
La Secretaría de Gobernación indicó que todos los diputados electos deben acudir con su acreditación correspondiente para participar en los actos protocolarios de instalación y elección de la directiva provisional.