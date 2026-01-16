  1. Inicio
  2. · Honduras

Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional será elegida el 21 de enero

El Congreso Nacional de Honduras iniciará su período legislativo con la conformación de la Junta Directiva Provisional el miércoles 21 de enero

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 18:54
Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional será elegida el 21 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización convocó a los diputados propietarios y suplentes electos al Congreso Nacional para el período legislativo 2026–2030, para que asistan a la instalación del Poder Legislativo y a la toma de Promesa Constitucional de la Junta Directiva Provisional.

El acto se llevará a cabo el miércoles 21 de enero de 2026 a las 9:00 a. m., en el Salón de Sesiones del Congreso en Tegucigalpa, Distrito Central.

¿Cómo será la transición para que asuma el nuevo Congreso Nacional?

La convocatoria se realiza en cumplimiento de los artículos 14 y 16 del Reglamento Interno del Congreso Nacional, y la Secretaría de Estado será la encargada de presidir la primera sesión preparatoria.

La notificación se emite en atención al Oficio N.° SG-CNE-084-2026, recibido del Consejo Nacional Electoral (CNE), que remitió copias certificadas de las declaratorias de las elecciones generales de 2025, fechadas el 24 y 30 de diciembre de 2025.

La Secretaría de Gobernación indicó que todos los diputados electos deben acudir con su acreditación correspondiente para participar en los actos protocolarios de instalación y elección de la directiva provisional.

Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional será elegida el 21 de enero

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias