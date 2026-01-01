¿Cómo será la transición para que asuma el nuevo Congreso Nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- Con el cierre del actual período legislativo previsto para el 20 de enero, el Congreso Nacional se apresta a ejecutar la fase de transición que, conforme a la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, garantiza la continuidad institucional antes de la instalación de una nueva gestión parlamentaria. El primer paso de este proceso es la celebración de la sesión preparatoria el 23 de enero, un acto formal que antecede a la instalación del nuevo Congreso y en el que se verifican credenciales, se constata el quórum y se sientan las bases para la organización interna del Poder Legislativo. Esta sesión es clave para asegurar que el relevo se realice dentro del marco legal y sin vacíos de autoridad. En esa misma jornada, el pleno procede a la elección de la junta directiva provisional, integrada de manera transitoria para dirigir los debates iniciales y conducir el proceso de elección definitiva.

La función de la junta directiva transitoria es estrictamente temporal y se limita a organizar la sesión solemne en la que se elegirá a las autoridades en propiedad, que ejercerán la conducción política y administrativa del Congreso durante el nuevo período. Una vez electo, el presidente del Congreso Nacional ejercerá el cargo durante las cuatro legislaturas; no así los demás miembros de la directiva —secretarios, prosecretarios y vicepresidentes—, quienes solo integrarán la junta por un período de dos años y, al finalizar ese plazo, deberán someterse a una nueva elección para su eventual ratificación o cambios. La Junta Directiva en propiedad queda facultada para representar al Congreso, convocar sesiones, coordinar la agenda legislativa y administrar los recursos del órgano. Su elección marca el inicio formal de la nueva gestión y la conclusión del período de transición. De acuerdo con la normativa vigente, la actual gestión legislativa concluye el 20 de enero de 2026, fecha límite para cerrar funciones administrativas y legislativas. A partir de entonces, el Congreso entra plenamente en una nueva etapa, con autoridades electas y un mandato renovado.

El nuevo Congreso Nacional próximo a asumir funciones quedó conformado por el Partido Nacional, quien obtuvo la mayoría de curules con 49 diputados. Le siguen el Partido Liberal (41), Libertad y Refundación (35), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (2) y la Democracia Cristiana (1).

Agenda del nuevo Congreso

Ante los escenarios vividos antes y después de las elecciones generales, distintos sectores consideran que los nuevos integrantes del Congreso Nacional deben priorizar la aprobación de reformas electorales, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en futuros procesos. Entre los temas señalados como prioritarios figuran la ciudadanización de las mesas electorales, la implementación de la segunda vuelta y la separación de las elecciones presidenciales de los demás niveles de elección popular —diputaciones al Congreso Nacional y alcaldías—, aspectos que, según coinciden, deben ser considerados de manera urgente por el Legislativo. "El organismo electoral debe tener sus propios recursos humanos, materiales y tecnológicos para hacer la transmisión. Ha habido dos o tres procesos sin TREP y no hubo tantos problemas como los que tenemos ahora", indico el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar.