Contreras afirma que Partido Liberal merece presidir el Congreso Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- En medio de las negociaciones por la presidencia del Congreso Nacional, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aseguró que los acercamientos entre el Partido Liberal y el Partido Nacional no contemplan reparto de cargos, sino la construcción de acuerdos para la gobernabilidad legislativa.

Contreras se refirió a la conformación de comisiones de diálogo de ambas bancadas y a las reuniones sostenidas para consensuar la Junta Directiva del Legislativo.

“No estamos negociando puestos ni chambas. Lo que se está haciendo es un acercamiento con el Partido Nacional”, afirmó, al subrayar que el diferencial electoral fue de unos 30,000 votos y que el respaldo ciudadano sustenta la aspiración liberal de presidir el Congreso.

"Nuestro partido está solicitando al Partido Nacional ocupar la presidencia del Congreso Nacional, que muy merecido lo tenemos", dijo.

Sus declaraciones se dieron mientras se llevaba a cabo la primera reunión entre las comisiones del Partido Nacional y Liberal, realizada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y que concluyó sin acuerdos.

Pese a ello, ambas partes reiteraron que continuarán el diálogo con el objetivo de alcanzar consensos que aporten estabilidad y paz al país.

El diputado nacionalista Nelson Márquez señaló que, aunque no hubo conclusiones definitivas, el diálogo inició “con pie derecho” y recalcó que una Junta Directiva en el Congreso pasa por el entendimiento entre ambas bancadas. Añadió que el proceso busca generar un clima de tranquilidad que favorezca la inversión y el empleo, y adelantó que esperan alcanzar un acuerdo a más tardar el 21 de enero.

Por su parte, el secretario general del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Allan Ramos, destacó que la gobernabilidad es prioritaria y calificó el acercamiento como un paso relevante para el bipartidismo.

Indicó que los liberales presentaron una propuesta formal para presidir el Congreso y plantearon la construcción de una agenda legislativa conjunta, con énfasis en reformas a la ley electoral.

Ambas delegaciones coincidieron en que las reuniones no giran en torno a la distribución de cargos, sino a la definición de una agenda que atienda los problemas del país. Desde el Partido Nacional, se expusieron los argumentos para que Tomás Zambrano sea considerado para encabezar el Legislativo.

Hasta el momento, no se ha definido fecha ni hora para un nuevo encuentro, aunque las partes reiteraron su disposición a continuar las conversaciones en busca de consensos.