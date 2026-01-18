Repleto de militares: Así luce el centro de la capital previo a transición del CN

Esta semana, el Congreso Nacional de Honduras vivirá sesiones cruciales, por lo que las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad en sus alrededores para prevenir cualquier acto violento o interrupción.
Desde la madrugada del domingo 18 de enero, más de mil militares fueron desplegados alrededor del Congreso y en el casco histórico de Tegucigalpa.
La medida busca garantizar el orden público y proteger a los ciudadanos mientras se desarrolla la primera sesión ordinaria del nuevo Congreso 2026-2030.
Durante estas sesiones se elegirá al próximo presidente del Legislativo y a los demás miembros de la Junta Directiva, determinando la estructura de poder del Congreso.
Mario Rivera, portavoz militar, señaló que el despliegue incluye zonas de alta concurrencia, corredores de transporte y calles principales para mantener la seguridad.
Las operaciones contemplan patrullajes a pie y en vehículos, además de controles en accesos estratégicos y presencia constante en arterias clave del centro histórico.
La primera reunión legislativa será el miércoles 21 de enero, donde los 128 diputados electos deberán asistir para designar la Junta Directiva provisional.
El 23 de enero, el Congreso confirmará oficialmente a los integrantes de la Junta Directiva del Poder Legislativo, consolidando los cargos de forma definitiva.
La nueva Junta Directiva encabezará la primera sesión ordinaria del 25 de enero, dando inicio formal a la legislatura 2026-2030.
Estas medidas buscan asegurar la estabilidad durante un momento clave en la política hondureña.
Además, tiene como finalidad anticiparse a posibles disturbios en un momento político considerado sensible para el país.
Las autoridades buscan generar confianza entre la población y los diputados que participarán en las sesiones legislativas programadas.
El operativo forma parte de un plan integral de seguridad diseñado específicamente para acompañar el proceso de instalación del nuevo Congreso.
Las Fuerzas Armadas reiteraron que su labor es preventiva y que se mantendrán vigilantes durante todas las jornadas parlamentarias.
Cabe recordar que la toma de posesión del presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah también será en el Congreso Nacional, y no en el Estadio Nacional, como se acostumbra desde hace décadas.
Es por eso que, el operativo que ha montado las Fuerzas Armadas de Honduras, permanecerá vigente hasta el 27 de enero.