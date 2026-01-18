  1. Inicio
Repleto de militares: Así luce el centro de la capital previo a transición del CN

Las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad en el centro de Tegucigalpa para garantizar el orden durante la elección de la nueva Junta Directiva y el inicio de la legislatura 2026-2030

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 14:29
Esta semana, el Congreso Nacional de Honduras vivirá sesiones cruciales, por lo que las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad en sus alrededores para prevenir cualquier acto violento o interrupción.

 Foto: Emilio Flores
Desde la madrugada del domingo 18 de enero, más de mil militares fueron desplegados alrededor del Congreso y en el casco histórico de Tegucigalpa.

 Foto: Emilio Flores
La medida busca garantizar el orden público y proteger a los ciudadanos mientras se desarrolla la primera sesión ordinaria del nuevo Congreso 2026-2030.

 Foto: Emilio Flores
Durante estas sesiones se elegirá al próximo presidente del Legislativo y a los demás miembros de la Junta Directiva, determinando la estructura de poder del Congreso.

 Foto: Emilio Flores
Mario Rivera, portavoz militar, señaló que el despliegue incluye zonas de alta concurrencia, corredores de transporte y calles principales para mantener la seguridad.

 Foto: Emilio Flores
Las operaciones contemplan patrullajes a pie y en vehículos, además de controles en accesos estratégicos y presencia constante en arterias clave del centro histórico.

 Foto: Emilio Flores
La primera reunión legislativa será el miércoles 21 de enero, donde los 128 diputados electos deberán asistir para designar la Junta Directiva provisional.

 Foto: Emilio Flores
El 23 de enero, el Congreso confirmará oficialmente a los integrantes de la Junta Directiva del Poder Legislativo, consolidando los cargos de forma definitiva.

 Foto: Emilio Flores
La nueva Junta Directiva encabezará la primera sesión ordinaria del 25 de enero, dando inicio formal a la legislatura 2026-2030.

 Foto: Emilio Flores
Estas medidas buscan asegurar la estabilidad durante un momento clave en la política hondureña.

 Foto: Emilio Flores
Además, tiene como finalidad anticiparse a posibles disturbios en un momento político considerado sensible para el país.

 Foto: Emilio Flores
Las autoridades buscan generar confianza entre la población y los diputados que participarán en las sesiones legislativas programadas.

 Foto: Emilio Flores
El operativo forma parte de un plan integral de seguridad diseñado específicamente para acompañar el proceso de instalación del nuevo Congreso.

 Foto: Emilio Flores
Las Fuerzas Armadas reiteraron que su labor es preventiva y que se mantendrán vigilantes durante todas las jornadas parlamentarias.

 Foto: Emilio Flores
Cabe recordar que la toma de posesión del presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah también será en el Congreso Nacional, y no en el Estadio Nacional, como se acostumbra desde hace décadas.

 Foto: Emilio Flores
Es por eso que, el operativo que ha montado las Fuerzas Armadas de Honduras, permanecerá vigente hasta el 27 de enero.

 Foto: Emilio Flores
