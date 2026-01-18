Nacionalistas y liberales a un segundo round para quedarse con la presidencia del CN

Tegucigalpa, Honduras.- La lucha férrea por ostentar la presidencia del Poder Legislativo ha caído en una etapa diplomática entre el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL); el diálogo inició desde el pasado viernes, pero todavía no hay un punto de convergencia. Lo concreto es que solo les restan dos días a los partidos políticos en mención, para ponerse de acuerdo y decidir quién llevará la batuta durante los próximos cuatro años en el Congreso Nacional; la primera sesión es el miércoles 21 de enero, a la que ya deberían de ir sabidos quién será el próximo presidente. Marlon Lara, diputado electo para el período 2026 y uno de los candidatos propuestos por el Partido Liberal, recordó que mañana se reunirán nuevamente, a las 12:00 del mediodía, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Sobre que tiene previsto para ese encuentro, Lara, expresó: "Ver si ellos aceptan que el Partido Liberal preside el Congreso Nacional. Esa es la petición de nosotros. Una vez que ellos acepten eso, tenemos que hacer una integración de la Junta Directiva. Sólo la presidencia, nada más", precisó.



Bancadas minoritarias

El Partido Nacional reconoció que la aspiración de sus rivales de antaño, es legítima, teniendo en cuenta que el resultado electoral de las elecciones generales recién pasadas, fue apretado, pero que tenían que hacer las consultas con las autoridades superiores. Con relación las negociaciones con los otros dos partidos, el diputado manifestó que "la Comisión Negociadora está con facultades para hablar con las otras bancadas", en el caso del Partido Demócrata Cristiano de Honduras y el Partido Innovación y Unidad (PINU), pero reconoció que todavía no ha habido ningún acercamiento con ellos, porque se priorizó con el Partido Nacional.

En el caso del Partido Liberal dejaron claro que no buscarán acuerdos y tener acercamientos con el Partido Libertad y Refundación (Libre), para poder tener los votos necesarios que los lleven a ostentar la presidencia del Congreso Nacional (CN).

PL: 24 y PN: 16

Después del viernes, que se dio la primera plática entre varios miembros de las dos fuerzas políticas mayoritarias, en el Cohep, al menos públicamente, no se dio otra reunión entre ambos. Sin embargo, no se descarta que haya habido reuniones más privadas. Por parte del Partido Nacional siguen firmes en la posición de llevar al diputado Tomás Zambrano, a la presidencia del Congreso, y así se lo expusieron también a la comitiva del Partido Liberal, el viernes recién pasado. En el caso del Partido Liberal, necesitan 24 votos para lograr los 65 que se requieren para elegir a quien presida el CN, ya que solo obtuvo 41 diputaciones, mientras, que el Partido Nacional requiere 16, a razón de que salieron electos 49 de los parlamentarios que aspiraron por este partido político.