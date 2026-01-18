  1. Inicio
Varios ya entregaron su oficina: diputados que dicen adiós al Congreso esta semana

Una gran parte de diputados de Libre recibieron el voto de castigo y dirán adiós a sus curules en la presente semana

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 14:00
1 de 15

En la presente semana deberá instalarse la primera legislatura en el Congreso Nacional, por lo que varios diputados dirán adiós a sus curules. Estos son algunos de esos parlamentarios que se despiden y hasta ya entregaron sus oficinas.

Foto: El Heraldo
2 de 15

Luis Redondo, presidente del Congreso, recibió el voto de castigo en Cortés. Inició este período con el Partido Salvador de Honduras (PSH) y luego se pasó a Libre.

Foto: Cortesía redes
3 de 15

Bartolo Fuentes, siempre de Libre, no salió reelecto en Yoro. Incluso, denunció que dentro de su partido hubo irregularidades para beneficiar a candidatos de otras corrientes en las internas.

Foto: Cortesía redes
4 de 15

Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso, dice adiós luego de lanzarse como precandidato presidencial en las elecciones internas y perder ante Rixi Moncada.

Foto: Cortesía redes
5 de 15

Silvia Ayala, diputada de Libre por Cortés, se suma al listado de congresistas de Libre que dicen adiós. El cronograma establece que el 21 debe ser la elección de la junta directiva provisional y el 23 la elección de la junta directiva en propiedad.

Foto: Cortesía redes
6 de 15

Por Cortés tampoco recibió el respaldo el diputado Samuel Madrid que pertenece a Libre. El partido de gobierno fue el más castigado en las elecciones.

Foto: Cortesía redes
7 de 15

Wilmer Cruz se despide ya que no salió favorecido ni en las elecciones internas de Libertad y Refundación (Libre).

Foto: Cortesía redes
8 de 15

Ramón Barrios, uno de los diputados que más dio la cara por Libre, no fue favorecido en Cortés y dice adiós a su efímero paso por el Congreso.

Foto: Cortesía redes
9 de 15

En Francisco Morazán tampoco fue favorecido Marco Eliud Girón, siempre de Libertad y Refundación.

Foto: Cortesía redes
10 de 15

Otro que recibió el voto de castigo en Francisco Morazán y por Libre fue Juan Barahona.

Foto: Cortesía redes
11 de 15

Edgardo Castro, inició el período con Libre y luego se pasó al Partido Liberal. No fue favorecido en Cortés.

Foto: Cortesía redes
12 de 15

Siempre en el Partido Liberal está Ernesto Lezama que fue congresista por Choluteca y quedó excluido en las internas.

Foto: Cortesía redes
13 de 15

Osman Chávez, exjugador de la Selección Nacional, a última hora quedó fuera en Cortés y buscando la candidatura por la Democracia Cristiana. Era diputado del PSH este período.

Foto: Cortesía redes
14 de 15

En Choluteca tampoco fueron reelectos los diputados del Partido Nacional, “Tato” Loucel y Juan Oliva, este último siendo hijo de Mauricio Oliva.

Foto: Cortesía redes
15 de 15

Maribel Espinoza se despidió desde las internas ya que fue precandidata presidencial del Partido Liberal. Otros congresista reconocidos que finalizan su ciclo son Fátima Mena (PSH), José Manuel Matheu (PSH), Tomás Ramírez (PSH), Gloria Argentina Valle (Partido Liberal), Yahvé Sabillón (Partido Liberal), Kathia Crivelli (Partido Liberal), Leda Pagan (Partido Nacional), José Jaar (Partido Nacional), Mauricio Rivera (Partido Liberal), entre otros.

Foto: Archivo El Heraldo
