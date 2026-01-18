Doris Gutiérrez se retira de la política como designada presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- Doris Gutiérrez, designada presidencial del gobierno de Xiomara Castro, dijo que está lista para cerrar su labor en la administración pública y retirarse de la política. Gutiérrez tiene actualmente 77 años y el cargo de designada presidencial será el último, iniciando como política en 1998 cuando fue diputada suplente.

Sobre el proceso de transición, detalló que "comuniqué a la presidenta y al ministro de Gobernación que desde principios de enero entregamos todos los recursos que nos asignaron, el vehículo y el personal, de igual forma las liquidaciones de los fondos debidamente respaldados". Abonó: "Estamos esperando la designación del plan trifinio que se dará con la designación del designado o designada que será responsable ante los gobiernos de El Salvador y Guatemala". En cuanto al retiro, puntualizó: "Yo creo que ya he cumplido por bastantes años las misiones que me ha encomendado el pueblo. No tengo interés en ser alcaldesa o nuevamente parlamentaria, por cinco períodos fui diputada y también fui regidora".

La carrera política de Doris Gutiérrez comenzó con la Unificación Democrática (UD) al ser la diputada suplente de Matías Funes en 1998. Para el 2006, durante el mandato de Manuel Zelaya, fungió como congresista propietaria de la UD y entre el 2010 al 2014 fue regidora del Distrito Central. Su segundo lapso como diputada propietaria se registró en el 2016, esta vez con el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (Pinu-SD).