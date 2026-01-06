50 años de casados entre 'Mel' Zelaya y Xiomara Castro: así se enamoró ella y dónde le pidieron su mano

La pareja contrajo matrimonio el 6 de enero de 1976, cuando él tenía 24 años y ella 17. El expresidente Zelaya se unió al Partido Liberal en 1970 y fue diputado al Congreso Nacional en cinco oportunidades. 1985 fue la primera vez que salió electo como parlamentario por el departamento de Olancho. Sus procesos como diputados fueron entre 1985-1989, 1990-1994, 1994-1998, 1998-1999 y 2014; esta última vez ya siendo parte del Partido Libertad y Refundación.