50 años de casados entre 'Mel' Zelaya y Xiomara Castro: así se enamoró ella y dónde le pidieron su mano

La presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya Rosales cumplen este 6 de enero 50 años de matrimonio y estas son las fotos de sus primeros años juntos. Un matrimonio que procreó cuatro hijos: dos hombres y dos mujeres.
Ambos contraerían matrimonio en 1976. Tras unir sus vidas se trasladarían a Catacamas donde traerían al mundo cuatro hijos. Xiomara Castro tenía 17 años cuando decidió casarse con el expresidente ‘Mel’ Zelaya.
En tanto, el expresidente Manuel Zelaya tenía 24 años cuando se casó con la actual presidenta Xiomara Castro. Los hijos de la familia presidencial son Zoe, Héctor, Hortensia y José Manuel.
Xiomara Castro y Manuel Zelaya se conocieron cuando eran muy jóvenes, siendo ella impactada por él en una motocicleta con una guitarra. Castro ha dicho en varias oportunidades que fue atraída por un joven en motocicleta que llevaba una guitarra y botas, una imagen que la cautivó.
Se casaron jóvenes, y la propuesta de matrimonio se dio en un cine, un momento que ella recuerda con mucho cariño. “Me llamó poderosamente la atención aquel muchacho en la moto, con su guitarra. Cantaba muy bien. Me llevaba serenatas casi todos los días”, recordó Xiomara hace algún tiempo.
“Yo andaba acompañada de mi abuela, siempre tenía que andar acompañada de una chaperona”, recordó Xiomara entre risas, cuando conversó hace años con Fernando Varela y Carlos Acosta de La Hora del Té sobre la propuesta de matrimonio.
Ella dijo que la abuela no estaba sentada junto a ellos al momento de la propuesta, pero sí es probable que haya escuchado la petición que ocurrió en la sala del cine. “Ella siempre estaba en la fila de enfrente. A lo mejor no viendo, pero sí ha de haber estado escuchando, sostuvo.
La pareja contrajo matrimonio el 6 de enero de 1976, cuando él tenía 24 años y ella 17. El expresidente Zelaya se unió al Partido Liberal en 1970 y fue diputado al Congreso Nacional en cinco oportunidades. 1985 fue la primera vez que salió electo como parlamentario por el departamento de Olancho. Sus procesos como diputados fueron entre 1985-1989, 1990-1994, 1994-1998, 1998-1999 y 2014; esta última vez ya siendo parte del Partido Libertad y Refundación.
La presidenta Castro recibió un título profesional en el grado de licenciatura en administración de empresas por madurez y experiencia. El expresidente Zelaya comenzó los estudios superiores de ingeniería civil, pero no los terminó y se dedicó a tiempo completo a los negocios de su familia.
El expresidente José Manuel Zelaya Rosales nació el 20 de septiembre 1952 en Catacamas, Olancho. Fue el primogénito de una familia ganadera de cuatro hijos, cuyos padres eran Hortensia Rosales de Zelaya y José Manuel Zelaya Ordóñez.