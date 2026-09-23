Nasry Asfura en la ONU habla de la democracia que estuvo en riesgo, cambio climático e invita a invertir en Honduras

Nueva York, EE UU.- El presidente Nasry Asfura brindó este 23 de septiembre su primer discurso como presidente de Honduras en la 81 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El mandatario inició diciendo que la democracia en el país estuvo en riesgo tras las elecciones generales de noviembre de 2025, comicios que ganó y donde se le declaró vencedor hasta el 24 de diciembre. Asfura Zablah también invitó a invertir en Honduras e hizo un llamado a las grandes potencias mundiales para enfrentar el cambio climático.

El jefe de Estado hondureño continuará en las próximas horas en Nueva York ya que tiene pactado reuniones con homólogos y organismos internacionales.

Discurso de Nasry Asfura:

Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, con mucha salud. Honduras llega a esta asamblea con el título de nación fundadora, uno de los 50 países que firmó la Carta de las Naciones Unidas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hace nueve meses fuimos a elecciones, nuestra democracia estuvo en riesgo. La salvaron los hondureños y no lo decimos solo nosotros, los observadores internacionales fueron testigos. A ese esfuerzo se sumó el respaldo de la democracia y los organismos internacionales. Al iniciar nuestra labor, nos encontramos con un pueblo que jamás perdió la dignidad ni la esperanza. Desde el primer día decidimos gobernar de manera distinta; estamos reduciendo el gasto para invertir en salud, educación y seguridad; todo con seguridad macroeconómica y responsabilidad fiscal. Hoy, la economía mundial enfrenta una crisis por los altos precios del petróleo, este es el único espacio de la voz de un país de 11 millones de habitantes. Honduras ejerce soberanía y administra sus recursos conforme a su constitución. La ley vale para todos en cada rincón del país, sin seguridad jurídica no hay paz; el derecho al desarrollo de millones de hondureños es el deber del gobernante. Visité Ucrania hace tres meses, donde vi un pueblo defendiendo y luchando por su libertad, respetando la independencia política, protegiendo a la población civil. La seguridad no se decreta, se construye con formación.

Estamos equipando y fortaleciendo a nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Las redes del narcotráfico operan en varios países y nadie las derrota solo. Es una responsabilidad compartida. Hay otro reto que ningún país lo enfrenta solo; hoy estamos haciendo frente a una sequía severa y estamos haciendo lo posible para apoyar a nuestros compatriotas. Los huracanes y las sequías tienen el mismo origen. Nuestra respuesta no es solo reaccionar, sino también seguir preparándonos para el cambio climático. Honduras abre sus puertas a quienes están desarrollando nuevas soluciones para el agua, alerta temprana e infraestructura. Atender estos retos nos permite enfocarnos. Honduras es un país serio y los invitamos a invertir. Cumplimos con el FMI: aumentamos nuestras reservas internacionales y regresamos al CIADI el 6 de marzo de 2026, del cual éramos miembros desde 1989, para resolver con responsabilidad los problemas. Reiteramos que las reglas son iguales para todos. Honduras da oportunidades de inversión, energía, infraestructura, minería, turismo, entre otros.