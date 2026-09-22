Cuándo y a qué hora brindará su discurso Nasry Asfura en la Asamblea General de la ONU

Nueva York, EE UU.- El presidente Nasry Asfura se instaló desde el sábado en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), evento donde brindará un discurso. Asfura Zablah estuvo hoy en la jornada de alto nivel donde inauguró el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman. También tomó la palabra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el rey de Jordania, Abdullah II; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; el presidente de Kirguistán, Sadyr Zhaparov; el emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani; y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Uno de los discursos centrales de la jornada fue el del presidente estadounidense Donald Trump, quien abordó la situación internacional, particularmente el conflicto con Irán; además de asuntos relacionados con seguridad, migración, comercio y la guerra en Ucrania.

Como es habitual con todos los mandatarios que asisten al evento, cada uno brindará un discurso y Asfura no será la excepción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Cuándo hará su disertación? EL HERALDO confirmó que el presidente hondureño lo hará este miércoles 23 de septiembre en horas de la tarde.