Cuándo y a qué hora brindará su discurso Nasry Asfura en la Asamblea General de la ONU

Nueva York, EE UU.- El presidente Nasry Asfura se instaló desde el sábado en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), evento donde brindará un discurso.
Asfura Zablah estuvo hoy en la jornada de alto nivel donde inauguró el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman.
También tomó la palabra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el rey de Jordania, Abdullah II; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; el presidente de Kirguistán, Sadyr Zhaparov; el emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani; y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
Uno de los discursos centrales de la jornada fue el del presidente estadounidense Donald Trump, quien abordó la situación internacional, particularmente el conflicto con Irán; además de asuntos relacionados con seguridad, migración, comercio y la guerra en Ucrania.
Como es habitual con todos los mandatarios que asisten al evento, cada uno brindará un discurso y Asfura no será la excepción.
¿Cuándo hará su disertación? EL HERALDO confirmó que el presidente hondureño lo hará este miércoles 23 de septiembre en horas de la tarde.
"Se espera entre 4 y 6 pm de mañana, según la lista de oradores", dijo la canciller Mireya Agüero con relación al discurso del presidente hondureño.
En su intervención, Nasry Asfura expondrá sobre las consecuencias del cambio climático en Honduras y a nivel mundial. El jefe de Estado también tiene previsto reunirse con otros homólogos.
La 81.ª Asamblea General de la ONU desarrolla su debate general desde este 22 al 26 de septiembre. En tanto, el 28 de septiembre habrá otro evento con la participación de líderes y representantes de los Estados miembros.