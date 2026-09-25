  1. Inicio
  2. · Deportes

Luego de partido ante Surinam; lo que viene para selección de Honduras en Nations League

José Francisco Molina y su selección de Honduras no tuvo su mejor arranque en torneo oficial luego de dos amistoso donde empató con Perú y perdió ante Argentina

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 20:25
Luego de partido ante Surinam; lo que viene para selección de Honduras en Nations League

La selección de Honduras no tuvo un buen arranque en la Liga de Naciones de la Concacaf.

 Foto: Estalin Irias

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras arrancó oficialmente este viernes el proceso de cara a la Copa del Mundo 2030 con el español José Francisco Molina en el banquillo y lo hizo de la peor forma.

La Bicolor fue superada por Surinam en el estreno de la Concacaf Nations League (2-3), un partido que se disputó en el Estadio Nacional por el Grupo B y donde los aficionados catrachos se fueron muy calientes y decepcionados.

El golazo de Bryan Róchez en su regreso a selección de Honduras en partido ante Surinam

Los goles de 'H' fueron obra del joven Dereck Moncada, quien anotó su primer tanto con la Selección, ademas de brindar la asistencia a Bryan Róchez antes que los caribeños sentenciaran el encuentro en la segunda parte.

El combinado catracho ya debe pasar rápido la página y enfocarse en la siguiente prueba que será dentro de solo tres días. Este lunes 28 de septiembre jugará ante Jamaica en Kingston por la segunda fecha del torneo desde las 6:00 PM.

Chica de verde sorprende y otra roba beso; las bellezas en el Honduras ante Surinam

Los 'Reggae Boyz' volverán a jugar en casa por segundo partido consecutivo y afronta este duelo ante Honduras luego de vencer más temprano Guatemala por 3-2.

SERIE HISTÓRICA

La serie histórica absoluta favorece ligeramente a Jamaica, aunque históricamente se ha mantenido como un enfrentamiento muy parejo y lleno de rivalidad en la región de Concacaf.

Honduras vs Surinam: Club de la MLS vino a ver un catracho, leyenda en el Nacional y bella chica robó miradas

Ambos equipos se han enfrentado en 28 ocasiones, con 12 victorias de Jamaica, 10 triunfos de Honduras y 6 empates; 36 goles a favor de los caribeños y 34 a favor de los nuestros.

A pesar de la paridad histórica global, Jamaica domina con contundencia la última década. A la selección hondureña le ha costado mucho descifrar el estilo físico de los 'Reggae Boyz' en los últimos años.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA 'H'

Jamaica vs. Honduras - Lunes 28 de septiembre (6:00 PM) en Kingston

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias