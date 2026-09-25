Luego de partido ante Surinam; lo que viene para selección de Honduras en Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras arrancó oficialmente este viernes el proceso de cara a la Copa del Mundo 2030 con el español José Francisco Molina en el banquillo y lo hizo de la peor forma. La Bicolor fue superada por Surinam en el estreno de la Concacaf Nations League (2-3), un partido que se disputó en el Estadio Nacional por el Grupo B y donde los aficionados catrachos se fueron muy calientes y decepcionados.

Los goles de 'H' fueron obra del joven Dereck Moncada, quien anotó su primer tanto con la Selección, ademas de brindar la asistencia a Bryan Róchez antes que los caribeños sentenciaran el encuentro en la segunda parte. El combinado catracho ya debe pasar rápido la página y enfocarse en la siguiente prueba que será dentro de solo tres días. Este lunes 28 de septiembre jugará ante Jamaica en Kingston por la segunda fecha del torneo desde las 6:00 PM.

Los 'Reggae Boyz' volverán a jugar en casa por segundo partido consecutivo y afronta este duelo ante Honduras luego de vencer más temprano Guatemala por 3-2. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse SERIE HISTÓRICA La serie histórica absoluta favorece ligeramente a Jamaica, aunque históricamente se ha mantenido como un enfrentamiento muy parejo y lleno de rivalidad en la región de Concacaf.