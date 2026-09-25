El golazo de Bryan Róchez en su regreso a selección de Honduras en partido ante Surinam

Tegucigalpa, Honduras.- El delantero hondureño Bryan Róchez apareció en el momento indicado y marcó un auténtico golazo en el duelo entre Honduras y Surinam, correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf. La Selección de Honduras comenzó con el pie izquierdo el encuentro tras recibir un gol tempranero, pero reaccionó de inmediato y en cuestión de minutos consiguió darle vuelta al marcador.

Después del empate anotado por Dereck Moncada, al minuto 22 apareció Róchez para poner el 2-1 y desatar la locura en las gradas del Estadio Nacional Chelato Uclés. La jugada nació con una recuperación del lateral Cristopher “Búho” Meléndez, Moncada tomó el balón y lanzó un largo pase hacia Róchez, quien aprovechó su velocidad para superar a dos defensores de Surinam. El atacante quedó mano a mano con el guardameta Etienne Vaessen, quien salió de su área para intentar evitar el peligro, pero Róchez con mucha clase y sangre fría, levantó el balón por encima del portero con un elegante globito.