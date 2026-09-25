"Monki" había sido deportado de Estados Unidos hace nueve meses, según sus familiares

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los supuestos integrantes de la estructura criminal conocida como “Cártel del Diablo”, que murió tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, había sido deportado de Estados Unidos hace nueve meses. Se trata de Ramón Enrique Cruz Palma, alias “Monki”, de 29 años, quien murió junto con Ivis Jareth Medina Medina, alias “Quebranta Huesos”, de 20 años, durante el enfrentamiento armado ocurrido en un sector montañoso del municipio de Marale, Francisco Morazán.

Los cuerpos fueron ingresados alrededor de las 9:00 de la noche del jueves a la morgue de Medicina Forense, en Tegucigalpa, donde se les practicó la autopsia. Familiares de Ramón Enrique llegaron a la morgue para reclamar el cadáver y dijeron que era originario de la comunidad de San Antonio, en el municipio de Sulaco, Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La madre comentó que “Monqui” viajó de manera irregular a Estados Unidos cuando tenía 14 años y que había sido deportado hace alrededor de nueve meses. Tras ser deportado, no regresó a la casa de sus familiares y, según un pariente, se involucró con la estructura criminal.