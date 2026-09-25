"Monki" había sido deportado de Estados Unidos hace nueve meses, según sus familiares

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los supuestos integrantes de la estructura criminal conocida como “Cártel del Diablo”, que murió tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, había sido deportado de Estados Unidos hace nueve meses.
Se trata de Ramón Enrique Cruz Palma, alias “Monki”, de 29 años, quien murió junto con Ivis Jareth Medina Medina, alias “Quebranta Huesos”, de 20 años, durante el enfrentamiento armado ocurrido en un sector montañoso del municipio de Marale, Francisco Morazán.
Los cuerpos fueron ingresados alrededor de las 9:00 de la noche del jueves a la morgue de Medicina Forense, en Tegucigalpa, donde se les practicó la autopsia.
Familiares de Ramón Enrique llegaron a la morgue para reclamar el cadáver y dijeron que era originario de la comunidad de San Antonio, en el municipio de Sulaco, Yoro.
La madre comentó que “Monqui” viajó de manera irregular a Estados Unidos cuando tenía 14 años y que había sido deportado hace alrededor de nueve meses.
Tras ser deportado, no regresó a la casa de sus familiares y, según un pariente, se involucró con la estructura criminal.
"Para mí fue una gran sorpresa cuando me dijeron que lo habían matado, pues fue como a eso de las 9:00 de la noche de ayer jueves", dijo la madre de Ramón Enrique Cruz Palma.
"Uno de madre es el último que se da cuenta de lo que hacen los hijos", aseguró.
La madre recordó que, cuando su hijo tenía cinco meses, asesinaron al padre del menor, por lo que ella asumió sola su crianza.
Además, aseguró que Ramón Enrique había estudiado hasta segundo curso y que luego tomó la determinación de viajar a Estados Unidos cuando aún era menor de edad.
En cuanto a Ivis Jareth Medina Medina, los familiares de "Monki" dijeron que no lo conocían.
Los familiares manifestaron que son de escasos recursos, por lo que solicitaron colaboración para conseguir un ataúd y un vehículo que permita trasladar el cuerpo de Ramón Enrique Cruz Palma hasta la comunidad de San Antonio, en Sulaco, Yoro, donde será velado y sepultado.