Viajó desde Los Ángeles para retirar de la morgue el cuerpo de hijo fallecido en Sabanagrande

Tegucigalpa, Honduras.- La señora Karen Canales tomó un avión en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos de América, para retornar a su tierra natal, Honduras; el motivo de su viaje respresentará una de los procesos más tristes de su vida.

Después de siete horas de vuelo, aproximadamente, doña Karen llegó a nuestro país, y tras bajar del avión se dirigió a la Morgue del Ministerio Público (MP), en la capital hondureña, para hacer los trámites legales del retiro del cadáver de su hijo, fallecido la tarde del martes, 15 de septiembre, en la carretera CA-5 sur.

Se trata de Xavi Jareth Salgado Canales, de 15 años de edad. El menor de edad perdió la vida en un trágico accidente vehicular suscitado a eso de las 3:00 de la tarde, en el kilómetro 35, a la altura de la comunidad de Las Brisas, en el municipio de Sabanagrande.