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Viajó desde Los Ángeles para retirar de la morgue el cuerpo de hijo fallecido en Sabanagrande

Producto del accidente falleció otro joven de 22 años, al parecer también familia de Xavi Salgado. Murió en el Hospital Escuela

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 17:34
Viajó desde Los Ángeles para retirar de la morgue el cuerpo de hijo fallecido en Sabanagrande

Doña Karen Canales y otros familiares, retiraron de la morgue el cuerpo sin vida de Xavi Jareth Salgado Canales.

Tegucigalpa, Honduras.- La señora Karen Canales tomó un avión en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos de América, para retornar a su tierra natal, Honduras; el motivo de su viaje respresentará una de los procesos más tristes de su vida.

Después de siete horas de vuelo, aproximadamente, doña Karen llegó a nuestro país, y tras bajar del avión se dirigió a la Morgue del Ministerio Público (MP), en la capital hondureña, para hacer los trámites legales del retiro del cadáver de su hijo, fallecido la tarde del martes, 15 de septiembre, en la carretera CA-5 sur.

Se trata de Xavi Jareth Salgado Canales, de 15 años de edad. El menor de edad perdió la vida en un trágico accidente vehicular suscitado a eso de las 3:00 de la tarde, en el kilómetro 35, a la altura de la comunidad de Las Brisas, en el municipio de Sabanagrande.

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Xavi se transportaba en una motocicleta junto a su familiar, el joven Jeferson Enrique Rivera Espinoza, de 22 años de edad. Los dos jóvenes impactaron de manera frontal contra una camión, cayendo luego sobre el paviemento; el motorista del vehículo pesado no se detuvo a pesar de lo ocurrido.

En el Hospital Escuela

Xavi Jareth expiró al instante sobre la calzada, tras la fuerte colisión. Entre tanto, su pariente Jeferson Enrique fue trasladado en estado grave al Hospital Escuela (HE), en la capital de la República.

El muchacho de 22 años fue ingresado a la Unidad de Emergencias del HE, pero al cabo de unas horas expiró, sin importar los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

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Xavi vivía junto a sus familiares en la aldea Las Cortinas, mientras de Jeferson tenía su domicilio en el caserío El Vino, ambos en el término municipal de Sabanagrande, al sur de Francisco Morazán

Acompañada de sus parientes cercanos, vestida de negro, Karen Canales entró a esa oficina médico legal, para retirar los restos mortales de su hijo, a las 12:00 del mediodía de este jueves.

El féretro con el cuerpo de Xavi Salgado fue trasladado hacia su comunidad natal de El Vino, para realizar el velatorio de cuerpo presente, y mañana será sepultado en Sabanagrande.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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