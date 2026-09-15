Muere motociclista al chocar contra camión en Sabanagrande;​​​ otra persona resultó herida

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona falleció y otra persona resultó herida este martes tras un accidente entre una motocicleta y un camión en Sabanagrande, en Francisco Morazán.

La víctima quien conducía la motocicleta, murió tras el impacto, de acuerdo con informes preliminares.

La persona que resultó herida fue trasladada de emergencia al Hospital Escuela para recibir atención médica.

Las autoridades dieron pocos detalles del accidente, que ocurrió en el sector de Las Brisas, donde la motocicleta, completamente dañada, quedó tirada a un costado de la vía.

El cuerpo del fallecido, identificado como Saby Salgado, quedó a pocos metros. Las autoridades le colocaron una manta encima, mientras que parientes y lloraban sobre el cadáver.

Versiones preliminares indican que la víctima se transportaba con otra persona en la motocicleta cuando impactaron contra el camión.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) dijo que investigaban cómo se dieron los hechos para deducir responsabilidades.

Este es el segundo accidente registrado en apenas dos días en Sabanagrande. El domingo pasado, un joven motociclista chocó contra un bus y perdió la vida.