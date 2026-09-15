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Vehículo se incendia al impactar con una motocicleta en la capital

Se desconoce si el incidente dejó personas heridas. El Cuerpo de Bomberos tuvo que acudir al lugar para apagar el fuego. El vehículo quedó con dos de las puertas completamente abiertas

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 14:18
Vehículo se incendia al impactar con una motocicleta en la capital

El vehículo impacto contra una de las paredes del puente subterráneo a la altura del Miraflores, en la capital. Se desconoce si hubo personas heridas.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Un vehículo tomó fuego luego de chocar con una motocicleta en el bulevar Centroamérica de la capital. El incidente se registró este martes, Día de la Independencia de Honduras.

En un video, difundido por personas que estaban en el lugar, se observa al vehículo que había impactado contra un extremo del puente a desnivel en la colonia Miraflores.

El fuego se había extendido al interior de automotor y salía por dos de las puertas que estaban completamente abiertas.

A varios metros de distancia estaba un motocicleta negra a la que le faltaba una de las llantas.

La motocicleta quedó tiradas a varios metros de donde estaba el carro. Las personas grababan todo desde lejos.

La motocicleta quedó tiradas a varios metros de donde estaba el carro. Las personas grababan todo desde lejos.

 (Foto: El Heraldo)

Se desconoce si el accidente dejó personas heridas o con lesiones graves.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos para atender el incendio.

Debido al incidente, se reportó congestionamiento vial, ya que con las llamas los automotores no se arriesgaba ni siquiera a pasar a un costado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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