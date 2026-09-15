Vehículo se incendia al impactar con una motocicleta en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un vehículo tomó fuego luego de chocar con una motocicleta en el bulevar Centroamérica de la capital. El incidente se registró este martes, Día de la Independencia de Honduras.

En un video, difundido por personas que estaban en el lugar, se observa al vehículo que había impactado contra un extremo del puente a desnivel en la colonia Miraflores.

El fuego se había extendido al interior de automotor y salía por dos de las puertas que estaban completamente abiertas.

A varios metros de distancia estaba un motocicleta negra a la que le faltaba una de las llantas.