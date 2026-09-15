“No es un día político, es un día que le pertenece a Honduras”: Presidente Asfura en el Estadio Nacional

Tegucigalpa, Honduras. – El orgullo hondureño, la soberanía y el compromiso de trabajar por el desarrollo nacional fueron los principales temas abordados por el presidente Nasry Asfura durante su discurso en el Estadio Nacional Jesús de la Paz Herrera, en el marco de los desfiles patrios por los 205 años de independencia. “Hoy conmemoramos la fecha más importante de nuestra historia, 205 años de nuestra independencia; son 205 años de historia, de soberanía, de orgullo hondureño. No es un día político, es un día que le pertenece a Honduras”, expresó Asfura.

El presidente señaló que la celebración también representa una oportunidad para recordar la identidad nacional, los orígenes del pueblo hondureño y los elementos que generan orgullo entre sus ciudadanos. “Es un día para recordar quiénes somos, de dónde venimos y todo lo que nos hace sentir orgullosos como hondureños”. Durante su intervención, Asfura resaltó la extensión territorial de Honduras, sus 18 departamentos y 298 municipios, así como sus montañas, valles, ríos, bosques y costas en el mar Caribe y el océano Pacífico. Asimismo, destacó la riqueza histórica y cultural del país, al mencionar la grandeza de Copán, la figura del cacique Lempira y el legado de los pueblos indígenas, representado en sus lenguas, tradiciones, música, conocimientos y formas de vida. “Honduras también lleva sus raíces, su diversidad y su dignidad”, afirmó el mandatario al referirse a la identidad nacional.

Asfura también hizo referencia a los símbolos patrios, entre ellos la bandera azul y blanco con sus cinco estrellas, el escudo nacional y la guacamaya roja, como elementos que representan el orgullo y la identidad de Honduras. El presidente destacó además la importancia del Himno Nacional, al señalar que debe ser escuchado con respeto, gratitud y orgullo, como parte de la formación patriótica de las nuevas generaciones.

Trabajo y compromiso con Honduras

En otro momento de su discurso, Asfura afirmó que Honduras también está representada en el esfuerzo diario de los campesinos, obreros, emprendedores, maestros, médicos, jóvenes y madres que trabajan para salir adelante. “Honduras también está en el trabajo de aquel campesino que lucha con sus manos, nuestros obreros haciendo el esfuerzo diario, los que emprenden, nuestros maestros, nuestros médicos, nuestros jóvenes y en cada madre que luchó cada día para salir adelante”, expresó. El mandatario señaló que ese esfuerzo debe contribuir a construir una nación próspera, grande, libre, soberana e independiente, al tiempo que destacó la responsabilidad de todos los hondureños con su país. Asimismo, manifestó que la soberanía no debe limitarse a una proclamación o a una fecha específica, sino que debe defenderse, respetarse y honrarse todos los días.

“La soberanía no solamente se proclama, se defiende, se respeta y se honra todos los días. No solo el 15 de septiembre ni el mes de septiembre es el Día de la Patria, es cada segundo de nuestras vidas”, afirmó. Asfura también llamó a cuidar la tierra, respetar los símbolos patrios y preservar la cultura hondureña como parte del compromiso con las futuras generaciones. Durante su intervención, el presidente mencionó que su administración trabaja para atender necesidades relacionadas con la educación, la salud, las oportunidades de empleo, el apoyo al campo y el desarrollo de las comunidades. “Estamos trabajando para mejorar tantas necesidades que tenemos durante décadas, educación, salud, garantizar que tengamos oportunidades de trabajo, apoyar al campo, llevar el desarrollo a las comunidades”, manifestó. El mandatario aseguró que existe un rumbo y un plan de trabajo, y destacó que cada hondureño forma parte del esfuerzo para definir el futuro del país.