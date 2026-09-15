Alcalde sobre crisis hídrica: "No queremos que también se convierta en crisis sanitaria"

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, se refirió nuevamente a la crisis por sequía que afronta la capital y aseguró que "lo que no queremos es que esta crisis (hídrica) también se convierta en una crisis sanitaria”.
En la celebración de los 205 años de independencia, Zelaya compartió con periodistas que conformaron un comité interinstitucional con participación de las fuerzas vivas para concientizar y prevenir enfermedades, como el dengue.
Ante esta situación, instó a la población a tomar medidas de prevención y hacer uso responsable del agua, que ahora llegará cada 12 días a las viviendas debido a la escases de lluvias y los bajos niveles en las represas.
El edil recordó que entre lo que queda de septiembre y octubre serán habilitados 15 pozos de agua para garantizar abastecimiento a la población.
También mencionó que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones climáticas, pero que los pronósticos indican que no se anticipan lluvias fuertes para las próximas semanas.
El Niño, según dijo, ha provocado que la crisis hídrica en varios municipios se convierta en una crisis alimentaria debido a la pérdida de cosechas por la escasez de agua.
Por eso, destacó los trabajos en la represa San José, que al estar finalizada ayudará a tener mayor almacenamiento de agua para el Distrito Central y, en caso de eventos climáticos extremos, garantizar el abastecimiento.