Alcalde sobre crisis hídrica: "No queremos que también se convierta en crisis sanitaria"

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, se refirió nuevamente a la crisis por sequía que afronta la capital y aseguró que "lo que no queremos es que esta crisis (hídrica) también se convierta en una crisis sanitaria”.

En la celebración de los 205 años de independencia, Zelaya compartió con periodistas que conformaron un comité interinstitucional con participación de las fuerzas vivas para concientizar y prevenir enfermedades, como el dengue.

Ante esta situación, instó a la población a tomar medidas de prevención y hacer uso responsable del agua, que ahora llegará cada 12 días a las viviendas debido a la escases de lluvias y los bajos niveles en las represas.