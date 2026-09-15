Las mejores presentaciones de militares, policías y bomberos este 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con gallardía, disciplina y orgullo patrio, militares, policías y bomberos participaron este martes en los desfiles conmemorativos por los 205 años de Independencia de Honduras, en una jornada en la que además compartieron con el público que acudió a presenciar las actividades. Los cadetes de la Academia Militar engalanaron la celebración con su paso firme y ordenado, mientras los elementos de las Fuerzas Armadas participaron en el desfile como parte del homenaje a la Patria.

Uno de los atractivos para los asistentes fue la presencia de los caballos de las Fuerzas Armadas. Los ejemplares desfilaron junto al público, permitiendo que algunos niños hondureños pudieran montarlos y tomarse fotografías como recuerdo de la celebración patria.

Durante el desfile, los militares avanzaron mostrando sus diferentes batallones, en una presentación que formó parte del despliegue de las instituciones encargadas de la seguridad y el servicio a la población. La Policía Nacional también tuvo una participación destacada con la presentación de sus unidades motorizadas.

Los cuerpos de seguridad y de emergencia compartieron así la jornada con las familias que se congregaron en los alrededores del recorrido, en medio de una celebración marcada por los colores patrios y las distintas presentaciones institucionales.