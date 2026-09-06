Centros de prebásica desfilan en Tegucigalpa bajo el lema “Honduras nos une”

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo el lema “Honduras nos une”, los centros educativos pertenecientes a los distritos 1, 5 y 10 del nivel de prebásica realizaron este domingo 06 de septiembre un colorido recorrido por el bulevar Kennedy de la capital, como parte de las actividades cívicas en conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras.

Durante la jornada, cientos de alumnos, maestros y padres de familia participaron con entusiasmo en el desfile, rindiendo honor a la patria y resaltando los valores cívicos, culturales y patrióticos que forman parte de las celebraciones previas a las fiestas de independencia. El recorrido inició en las instalaciones del Instituto de Administración de Empresas (INTAE) y avanzó por el bulevar Kennedy hasta concluir en Plaza Miraflores, donde las familias y ciudadanos que se encontraban en la zona pudieron apreciar las diferentes presentaciones preparadas por los pequeños estudiantes.

Asimismo, el evento contó con la presencia de autoridades educativas y militares, además del acompañamiento de miembros de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña, Cruz Verde y Policía Municipal, entre otras instituciones que brindaron apoyo y seguridad durante el desarrollo de la actividad. Como parte de la organización, dos unidades motorizadas de la Policía Nacional encabezaron el recorrido, seguidas por las autoridades educativas y posteriormente, por las delegaciones de los distintos centros escolares que participaron en la jornada cívica. El ambiente festivo estuvo acompañado por el colorido musical de las bandas de varios colegios de la colonia Kennedy, cuyos ritmos animaron el paso de los estudiantes y llenaron de música las principales calles por donde se desarrolló el desfile.