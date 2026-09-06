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El Bulevar Morazán vibra con el fervor patrio de los estudiantes

El orgullo hondureño toma las calles del Bulevar MorazánMúsica, color, banderas y mucha emoción se viven este domingo en el Bulevar Morazán de Tegucigalpa, donde cientos de estudiantes participan en los desfiles patrios.

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 08:57
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