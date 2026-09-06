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Familias acompañan con emoción a sus pequeños en los desfiles patrios

El orgullo se comparte en familiaFamiliares acompañan con emoción a los más pequeños durante los desfiles patrios de este domingo, celebrando junto a ellos los 205 años de Independencia de Honduras. “Estoy muy alegre de ver a mi sobrino participando”, expresó emocionada esta ciudadana.

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 08:49
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