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El fervor patrio se escucha en cada nota de la banda del Instituto Jesús Aguilar Paz

El ritmo que acompaña el amor por HondurasLa banda del Instituto Jesús Aguilar Paz se hace presente este domingo 6 de septiembre para acompañar a los más pequeños del hogar en su recorrido por la celebración de los 205 años de Independencia patria. Con cada nota y cada paso, los estudiantes demuestran el profundo orgullo de ser hondureños y mantienen vivo el fervor por nuestra querida Patria.

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 08:30
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