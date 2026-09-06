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Con sus dulces sonrisas, las palillonas del Jardín de Niños Sandra Quiroz de Cordero alegran los desfiles

Con sus dulces sonrisas, pequeños pasos y mucha ilusión, las palillonas del Jardín de Niños Sandra Quiroz de Cordero se ganan las miradas y los corazones durante los desfiles de este domingo. Vestidas con mucho cariño y orgullo, las pequeñas celebran a Honduras y hacen de esta fiesta patria un momento todavía más especial.

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 08:27
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