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Hospital Escuela realizó más de 1,800 cirugías durante agosto 2026

El centro asistencial reportó 919 cirugías mayores y 968 procedimientos menores durante el mes de agosto

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 13:46
Hospital Escuela realizó más de 1,800 cirugías durante agosto 2026

El Hospital Escuela registra una saturación de emergencias y pacientes con traumas por accidentes viales.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela reportó un total de 1,887 cirugías realizadas durante el mes de agosto, entre procedimientos de emergencia, electivos y atenciones en consulta externa.

De acuerdo con el centro asistencial, del total registrado, 460 fueron cirugías mayores de emergencia, mientras que 459 correspondieron a cirugías mayores electivas.

En conjunto, estos procedimientos suman 919 cirugías mayores, según el desglose proporcionado por el Hospital Escuela.

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En cuanto a las cirugías menores de emergencia, se realizaron 214 procedimientos durante el mismo período.

Además, el hospital reportó 256 cirugías menores electivas y 498 cirugías menores en consulta externa.

De esta manera, las cirugías menores suman un total de 968 procedimientos durante agosto. Colocandolo como un mes bastante productivo en cuestión de intervenciones.

Cabe destacar que, la ejecución de estas cirugías reduce la mora quirúrgica que se registra en la salud pública del país. Sin embargo, miles de personas siguen esperando que les agenden una intervención.

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Principalmente, por la saturación de emergencias y pacientes con traumas por accidentes viales que registra todos los días, según han informado sus mismas autoridades.

La institución destacó que cada intervención corresponde a la atención de un paciente y su familia, mismos que ya no tienen que preocuparse por seguir esperando un cupo.

Además, afirmaron que esperan continúar ejecutando un número significativo de cirugías en los cuatro meses restantes de este 2026. De esta forma, cerrar el año con una mora quirúgica reducida.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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