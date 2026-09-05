Hospital Escuela realizó más de 1,800 cirugías durante agosto 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela reportó un total de 1,887 cirugías realizadas durante el mes de agosto, entre procedimientos de emergencia, electivos y atenciones en consulta externa. De acuerdo con el centro asistencial, del total registrado, 460 fueron cirugías mayores de emergencia, mientras que 459 correspondieron a cirugías mayores electivas. En conjunto, estos procedimientos suman 919 cirugías mayores, según el desglose proporcionado por el Hospital Escuela.

En cuanto a las cirugías menores de emergencia, se realizaron 214 procedimientos durante el mismo período. Además, el hospital reportó 256 cirugías menores electivas y 498 cirugías menores en consulta externa. De esta manera, las cirugías menores suman un total de 968 procedimientos durante agosto. Colocandolo como un mes bastante productivo en cuestión de intervenciones. Cabe destacar que, la ejecución de estas cirugías reduce la mora quirúrgica que se registra en la salud pública del país. Sin embargo, miles de personas siguen esperando que les agenden una intervención.