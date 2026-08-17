Salud reporta más de 10,000 cirugías en seis meses de Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó que durante los primeros seis meses del Gobierno se han realizado más de 10,000 cirugías en hospitales públicos, como parte de las estrategias implementadas para reducir la mora quirúrgica en el país. A través de un comunicado, la Sesal explicó que los más de 10,000 procedimientos fueron posibles gracias a la recuperación y puesta en funcionamiento de más de 101 quirófanos que presentaban limitaciones operativas en distintos hospitales del sistema sanitario nacional. De acuerdo a datos oficiales, entre marzo y julio la red de hospitales públicos realizó un total de 8,378 cirugías electivas, mientras que en ese mismo período los hospitales privados realizaron 360 intervenciones quirúrgicas.

En marzo, que fue cuando inició el programa para reducir la mora quirúrgica, se registró la mayor cantidad de cirugías realizadas en los establecimientos sanitarios públicos; fueron 2,188 intervenciones. Para abril el número de cirugías bajó a 1,246; mientras que en mayo los hospitales realizaron 1,854 procedimientos; en junio la cantidad de cirugías fue de 1,401; para julio la cifra subió a 1,689. La institución aseguró que una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno ha sido la rehabilitación de espacios destinados a la atención quirúrgica, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta en los centros asistenciales y atender a los pacientes que permanecen en lista de espera. José Miguel Castillo, viceministro de Salud, manifestó que se han ampliado los horarios en los quirófanos, así como la contratación de más personal para aumentar las cirugías. "Nuestros hospitales públicos continúan operando, hemos habilitado más horarios en los quirófanos y contratado más personal y eso nos ha permitido hacer más cirugías", dijo el funcionario. Las autoridades sanitarias indicaron que las acciones continúan y que actualmente se trabaja en la habilitación de otros 33 quirófanos adicionales, lo que permitiría incrementar la cantidad de procedimientos realizados en los próximos meses. La mora quirúrgica ha sido uno de los principales problemas del sistema público de salud durante los últimos años; hasta julio de este año, el número de personas que llevan esperando una operación fue de 11,354 pacientes.