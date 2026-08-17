Salud reporta más de 10,000 cirugías en seis meses de Gobierno

En marzo, que fue cuando inició el programa para reducir la mora quirúrgica, se registró la mayor cantidad de cirugías realizadas en los establecimientos sanitarios públicos; fueron 2,188 intervenciones.Para abril el número de cirugías bajó a 1,246; mientras que en mayo los hospitales realizaron 1,854 procedimientos; en junio la cantidad de cirugías fue de 1,401; para julio la cifra subió a 1,689.La institución aseguró que una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno ha sido la rehabilitación de espacios destinados a la atención quirúrgica, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta en los centros asistenciales y atender a los pacientes que permanecen en lista de espera.José Miguel Castillo, viceministro de Salud, manifestó que se han ampliado los horarios en los quirófanos, así como la contratación de más personal para aumentar las cirugías."Nuestros hospitales públicos continúan operando, hemos habilitado más horarios en los quirófanos y contratado más personal y eso nos ha permitido hacer más cirugías", dijo el funcionario.Las autoridades sanitarias indicaron que las acciones continúan y que actualmente se trabaja en la habilitación de otros <b>33 quirófanos adicionales</b>, lo que permitiría incrementar la cantidad de procedimientos realizados en los próximos meses.La mora quirúrgica ha sido uno de los principales problemas del sistema público de salud durante los últimos años; hasta julio de este año, el número de personas que llevan esperando una operación fue de 11,354 pacientes.