Presidente Asfura reconoce a Puerto Cortés como centro logístico de Centroamérica

Puerto Cortés, Honduras.- El presidente Nasry Asfura encabezó este lunes -17 de agosto- la conmemoración del 60 aniversario de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), una celebración entre acuerdos de inversión y cooperación orientados a ampliar la capacidad de Puerto Cortés y fortalecer su posición como uno de los principales centros logísticos de la región. Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia estratégica que Puerto Cortés representa para el desarrollo económico, el comercio exterior y la atracción de nuevas inversiones.

“Hoy celebramos 60 años de Puerto Cortés, no de la Empresa Nacional Portuaria. Este no es el puerto de Honduras, es el puerto de Centroamérica y lo vamos a hacer mucho más grande”, afirmó Asfura. El mandatario resaltó también el aporte histórico de la ENP al crecimiento del país desde el inicio de sus operaciones en agosto de 1966. “Sesenta años conectando a Honduras con el mundo. Sesenta años moviendo nuestra economía, sesenta años dándole el nombre a Honduras y posicionándola en Centroamérica”, expresó el mandatario al tiempo que resaltó la ubicación privilegiada del país entre Norteamérica y Sudamérica.

Convenios

Como parte de la ceremonia, Nasry Asfura participó como testigo de honor en la firma de un convenio entre la Empresa Nacional Portuaria y Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). El acuerdo fue suscrito por el gerente de la ENP, Yaudet Burbara, y el director ejecutivo de OPC, Javier Ramírez, con el objetivo de promover a Puerto Cortés como la terminal logística más importante de Centroamérica y avanzar hacia una capacidad de manejo de 1.4 millones de TEU anuales.

Este convenio establece una visión conjunta de crecimiento que permitirá fortalecer la promoción internacional del puerto, atraer mayores volúmenes de carga, mejorar su competitividad y ampliar progresivamente su capacidad operativa. La alianza con OPC se suma al proceso de modernización que desarrolla la ENP para hacer más eficientes las operaciones portuarias y responder a las nuevas exigencias del comercio regional e internacional. Además se firmó un segundo convenio entre la Empresa Nacional Portuaria y Terminales Especializadas de Honduras/Logra, representada por Rony Ordóñez Wood. El acuerdo contempla una inversión cercana a los 621 millones de lempiras destinada a la modernización de las terminales especializadas de graneles de Puerto Cortés, fortaleciendo su infraestructura y capacidad para atender este tipo de carga. “Las inversiones que estamos viendo aquí de OPC y LOGRA van a pasar aún más y vamos a invertir más. Este es el puerto de Centroamérica”, manifestó Asfura y reiteró iniciativas que incrementen la competitividad del sistema portuario nacional.

Eficiencia