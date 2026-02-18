Asfura visita Puerto Cortés y destaca proyección de mayor movimiento de carga

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, visitó el departamento de Puerto Cortés este miércoles 18 de febrero para conocer los avances en la ampliación de la terminal portuaria, donde destacó el crecimiento proyectado en el movimiento de carga y las inversiones en infraestructura. Según detalló, la expansión del muelle 6 contempla nueve hectáreas adicionales de patio y la incorporación de 12 grúas modernas, lo que permitiría aumentar la capacidad operativa del puerto. “Asimismo, la proyección para este año es pasar de mover 816 mil TEU a casi 1.4 millones a inicios de 2027”, señaló.

Asfura explicó que "venimos a platicar, a ver, informarnos de cómo iban los avances; es impresionante la tecnología que tenemos, hay capacidad para manejar barcos en este momento de hasta 10 mil y 13 mil TEUS, muy interesante para Honduras". El mandatario también informó que la casa matriz de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) en Filipinas anunció una inversión de 100 millones de dólares para continuar con el desarrollo de la terminal. Asfura indicó que durante el recorrido observó áreas que no están siendo utilizadas, especialmente en la zona libre, las cuales —dijo— podrían convertirse en patios de almacenamiento y operación para fortalecer la logística portuaria. También resaltó la capacidad tecnológica del puerto para atender embarcaciones de entre 10 mil y 13 mil TEU, lo que calificó como un avance importante para el comercio exterior del país.