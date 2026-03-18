​​​​​​Impulsan alianza con Dole para convertir Puerto Castilla en motor de crecimiento

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente Nasry Asfura, lideró una reunión con ejecutivos de la multinacional Dole Fresh Fruit International, a fin de consolidar una alianza estratégica que permita transformar Puerto Castilla, en Colón, en un nuevo polo de desarrollo económico para Honduras y la región del Caribe. Durante la reunión se avanzó en una visión conjunta de inversión a largo plazo, centrada en potenciar Puerto Castilla como un activo estratégico para la logística, el comercio internacional y la generación de empleo.

La propuesta presentada por Dole contempla una expansión progresiva de la infraestructura portuaria, incluyendo la ampliación del muelle, mejoras en la eficiencia operativa y la modernización de los procesos logísticos, con el objetivo de aumentar la capacidad de atención de buques y responder a las nuevas dinámicas del comercio global. También se planteó un esquema de zonificación inteligente del puerto, que permitirá especializar áreas para el manejo de contenedores, graneles sólidos y líquidos, así como cargas estratégicas vinculadas a sectores como el agrícola, industrial y exportador. En el encuentro participaron Renato Acuña, presidente de Dole Fresh Fruit International; Francisco Darío Lobo Flores, representante legal de Standard Fruit de Honduras; Héctor Ferrera, gerente general para Honduras y Guatemala; y Mauricio Villeda Jr., de Gufa Law.

También acompañó la reunión Ana Carolina Sikaffy, directora ejecutiva de Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico de Honduras. El presidente Asfura destacó que este tipo de alianzas reflejan el rumbo de su administración hacia una economía más competitiva, abierta a la inversión y orientada a generar oportunidades para la población.