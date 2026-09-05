Independiente vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Comayagua, Honduras.- Motagua está enfrentando este sábado una nueva prueba en el Torneo Apertura de la Liga Nacional en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua ante Atlético Independiente , en un duelo correspondiente a la sexta jornada del campeonato.

Las Águilas llegan con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la parte alta de la clasificación. El equipo dirigido por el español Javier López viene de derrotar 2-1 a Olancho FC y pretende aprovechar ese impulso para continuar escalando posiciones.

El calendario le presenta un importante desafío al conjunto azul. Motagua deberá desplazarse esta semana a El Salvador para enfrentar al Alianza FC en el Estadio Cuscatlán, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Ante este escenario, Javier López podría realizar varias modificaciones en su once inicial. La prioridad será administrar las cargas físicas y darle descanso a algunos de sus principales referentes, pensando en el trascendental compromiso internacional.

La profundidad de la plantilla azul será puesta a prueba, ya que los futbolistas que habitualmente tienen menos minutos tendrán la oportunidad de demostrar que están preparados para responder cuando el equipo los necesite.

Del otro lado estará un Atlético Independiente que necesita urgentemente recuperar terreno en el campeonato. Las Panteras llegan después de sufrir una derrota ante Platense en el Estadio Morazán y buscarán aprovechar su condición de local para reencontrarse con la victoria.

El conjunto de Comayagua se encuentra en la zona baja de la clasificación y sabe que dejar escapar más puntos podría complicar todavía más sus aspiraciones en la fase regular.

Por ello, el equipo verdolaga intentará plantear un partido intenso, cerrar espacios y aprovechar cualquier desconcentración de un Motagua que podría presentar una alineación alternativa.

El reciente empate entre Olancho FC y CD Choloma aumentó la presión sobre Motagua, ya que los resultados de sus rivales directos han comprimido la pelea en la parte alta de la tabla.

Las Águilas necesitan ganar para no ceder terreno, mientras que Independiente tiene la oportunidad de dar un golpe importante ante uno de los equipos llamados a pelear por los primeros puestos.