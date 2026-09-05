Fichajes: Bryan Moya aparece jugando en México; Olancho estrena DT y hondureño es borrado en Turquía

En una reciente entrevista, Rodrigo Gómez fue consultado por su futuro con Motagua ya que su contrato finaliza en diciembre: "No sé, la verdad que no sé. Uno está contento, siempre lo dije, desde que llegué a Honduras la prioridad siempre ha sido Motagua. Somos conscientes de que son los últimos meses de mi contrato, veremos. Obviamente que uno tiene la intención y la ilusión de seguir, pero no depende de uno", dijo.