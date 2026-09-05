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Fichajes: Bryan Moya aparece jugando en México; Olancho estrena DT y hondureño es borrado en Turquía

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 05 de septiembre de 2026 a las 15:12
Fichajes: Bryan Moya aparece jugando en México; Olancho estrena DT y hondureño es borrado en Turquía
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Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Bryan Moya aparece jugando en México, Olancho con nuevo DT y catracho borrado en Turquía.

Fotos: Cortesía redes
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Tras fichar por el New York Red Bulls, David Ruiz dijo: "Busco estabilidad, vengo con la mentalidad de ganar y clasificar a los playoffs". El hondureño entró en la convocatoria en el juego de esta noche ante Seattle Sounders.

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Bryan Moya, exjugador del Marathón y otros clubes de Liga como Vida, Olimpia y Real España, apareció jugando en México en un torneo burocrático.

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Bryan Moya apareció en la Copa Agustín Alonso con la Selección de Yuatepec que pertenece al estadio de Morelos, en México.

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Samuel García, presidente de Potros de Olancho, confirmó que Wilson Molina no continuará como técnico de Potros de Olancho tras el empate ante CD Choloma.

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Desde el seno de Potros se encuentran interesados en Diego Vázquez, sin embargo, en las últimas horas todo habría dado un cambio.

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Y es que Potros finalmente se estaría decantando por el argentino Mauro De Giobbi, quien ya sabe lo que es dirigir esta institución.

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En una reciente entrevista, Rodrigo Gómez fue consultado por su futuro con Motagua ya que su contrato finaliza en diciembre: "No sé, la verdad que no sé. Uno está contento, siempre lo dije, desde que llegué a Honduras la prioridad siempre ha sido Motagua. Somos conscientes de que son los últimos meses de mi contrato, veremos. Obviamente que uno tiene la intención y la ilusión de seguir, pero no depende de uno", dijo.

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Rigoberto Rivas no estuvo convocado este fin de semana para el partido contra Samsunspor en la Super Lig de Turquía. Kocaelispor de la primera división turca busca su salida para liberar masa salarial. Fatih Karagümrük de la segunda división buscaba su fichaje, al final se cayó.

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Marlon Peña fue nombrado como técnico del Club Deportivo Suyapa de la segunda división de Honduras y que juega en San Manuel, Cortés. Peña era asistente, pero en las últimas horas se le nombró como DT principal.

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