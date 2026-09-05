¿Qué fue de Mauricio Sabillón? Así es su nueva vida en Estados Unidos tras dejar el fútbol

Mauricio Sabillón, uno de los jugadores más recordados de Marathón sorprende con su nueva vida. Así es su actualidad.
Mauricio Sabillón construyó una carrera de más de dos décadas marcada principalmente por su amor y fidelidad al Marathón.
El histórico lateral derecho debutó con el conjunto verdolaga en 1999 y permaneció prácticamente toda su carrera en la institución, convirtiéndose en uno de sus grandes referentes.
Con Marathón conquistó seis títulos de Liga Nacional, siendo parte de una de las épocas más exitosas en la historia del club.
Su buen rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Nacional de Honduras, con la que disputó 49 partidos internacionales.
Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2010, cuando formó parte de la Selección de Honduras que disputó el Mundial de Sudáfrica.
Sabillón incluso fue titular ante Suiza en el último partido de Honduras en aquella Copa del Mundo, encuentro que terminó empatado 0-0.
En 2010 también tuvo una experiencia internacional al jugar en China con el Hangzhou Greentown, antes de regresar posteriormente al Marathón.
Después de aproximadamente 21 años de carrera, el defensor decidió ponerle punto final a su etapa como futbolista profesional en 2016.
Tras su retiro, Sabillón se alejó de los reflectores y comenzó una nueva etapa de su vida enfocada en su familia y en actividades alejadas del fútbol.
En sus primeros años después del retiro permaneció en Pinalejo, Santa Bárbara, donde había manifestado su intención de dedicarse a negocios.
Con el paso del tiempo, reportes han señalado que el exmundialista ahora vive en Estados Unidos junto a su familia, aunque mantiene un perfil bastante bajo.
Son pocas las ocasiones en las que Sabillón vuelve a aparecer públicamente, una de ellas durante las celebraciones del centenario del Marathón.
En aquella ocasión, el histórico lateral posó con la camiseta del club junto al entonces presidente Orinson Amaya, quien posteriormente falleció en diciembre de 2025.
diciembre de 2025. Aunque su vida cotidiana transcurre actualmente lejos del fútbol profesional, Sabillón no se ha desligado completamente del deporte y suele participar en partidos de exhibición junto a otras leyendas y exseleccionados hondureños.
Así, aquel incansable lateral que durante años recorrió la banda derecha del Marathón ahora disfruta de una vida mucho más discreta, pero continúa siendo recordado como una de las grandes leyendas de la institución verdolaga.