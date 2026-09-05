Duro revés: Marathón pierde tres jugadores titulares para enfrentar al Alajuelense en Concacaf

Los tres futbolistas recibieron las amonestaciones necesarias durante la fase anterior de la competencia para quedar fuera automáticamente del primer choque de la serie. Por esta razón, el cuerpo técnico no podrá contar con ellos en un partido que marcará el inicio de la lucha por un boleto a las semifinales.

San Pedro Sula, Honduras.- El camino del conjunto hondureño en la Copa Centroamericana tendrá un obstáculo adicional en los cuartos de final, ya que llegará al duelo de ida frente a Alajuelense con tres jugadores suspendidos. Natanael Martínez, Henry Figueroa y Nicolás Messiniti se perderán este importante compromiso debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

Ante este panorama, el entrenador Silvio Rudman tendrá que modificar su planificación y encontrar las variantes necesarias para suplir las ausencias. Martínez, Figueroa y Messiniti han formado parte de la estructura del equipo, por lo que sus bajas obligarán a realizar ajustes en la alineación titular para enfrentar al representante costarricense.

El rival será nada menos que Alajuelense, uno de los equipos con mayor peso en el fútbol de Centroamérica y vigente tricampeón de la Copa Centroamericana. El cuadro rojinegro vuelve a presentarse en la ronda de los ocho mejores con la intención de continuar defendiendo el dominio que ha ejercido en las últimas ediciones del certamen.

La eliminatoria comenzará con el conjunto hondureño obligado a mostrar carácter pese a las bajas y a buscar un resultado que le permita llegar con vida y buenas posibilidades al encuentro de vuelta. Enfrentar al campeón de las últimas tres ediciones supone una exigente prueba para una plantilla que deberá responder ante la adversidad. El partido es este jueves diez de septiembre a las 7 de la noche en el Estadio Morazán.