Con patriotismo y energía, los pequeños de prebásica dan inicio a los desfiles patrios en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-No importó la hora. El fervor patrio y el entusiasmo de los pequeños de los diferentes centros educativos de prebásica de la capital los motivaron a salir a las calles este domingo -6 de septiembre-, tras meses de preparación para los desfiles patrios.

En el marco del 205 aniversario de la Independencia Patria, los centros de prebásica dieron inicio hoy a los desfiles patrios, como antesala a la gran celebración del próximo 15 de septiembre.

Los desfiles comenzaron con los pequeños de los diferentes kínderes, quienes se concentraron en distintos puntos de la capital para protagonizar un gran show con palillonas, cadetes, mascotas y todo lo preparado para estas fiestas cívicas.