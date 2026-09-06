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Con patriotismo y energía, los pequeños de prebásica dan inicio a los desfiles patrios en la capital

Con bellos trajes, entusiasmo y ritmo, los pequeños de prebásica salieron a las calles desde muy temprano para participar con fervor en estos desfiles patrios

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 07:32

Tegucigalpa, Honduras.-No importó la hora. El fervor patrio y el entusiasmo de los pequeños de los diferentes centros educativos de prebásica de la capital los motivaron a salir a las calles este domingo -6 de septiembre-, tras meses de preparación para los desfiles patrios.

En el marco del 205 aniversario de la Independencia Patria, los centros de prebásica dieron inicio hoy a los desfiles patrios, como antesala a la gran celebración del próximo 15 de septiembre.

Los desfiles comenzaron con los pequeños de los diferentes kínderes, quienes se concentraron en distintos puntos de la capital para protagonizar un gran show con palillonas, cadetes, mascotas y todo lo preparado para estas fiestas cívicas.

Los pequeños cadetes celebran el 205 aniversario de la Independencia de Centroamérica

Los pequeños cadetes celebran el 205 aniversario de la Independencia de Centroamérica

 (Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO)

Desde muy temprano, algunas calles principales de la capital fueron cerradas al acceso vehicular para poder llevar a cabo el desfile con seguridad para los pequeños, quienes durante meses se prepararon para dar lo mejor de sí en el aniversario de la Independencia.

Hermosos vestidos azul bandera de las palillonas, pequeñas pomponeras, trajes típicos de indios, la Niña Independencia, las mascotitas y los pequeños cadetes ya se hacen presentes en las calles capitalinas, llenándolas de color, alegría y fervor patrio.

Al ritmo de la punta, las bellas palillonas y pomponeras encantaron al público con sus coreografías ensayadas, acompañadas por las bandas de algunos colegios.

Las mascotitas en las calles son infaltables. Estos pequeños, conscientes de la importancia del agua ante el período de sequía que atraviesa el país, portaron sus disfraces de gotas de agua para llevar un mensaje sobre el cuidado de este vital líquido.

**Los pequeños se levantaron desde muy temprano para participar en los desfiles patrios.**

**Los pequeños se levantaron desde muy temprano para participar en los desfiles patrios.**

 (Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO)

Los colores dorado, azul y blanco predominaron en los trajes de las pequeñas, demostrando el fervor patrio hondureño. Cada uno de estos pequeños hondureños fue acompañado por sus padres, quienes desde los bordes de las calles animaron a sus hijos y se sumaron a las fiestas patrias.

Los desfiles de prebásica dan paso a los desfiles de las escuelas básicas, siendo la antesala de las actividades en las que participarán los colegios el próximo 15 de septiembre.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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