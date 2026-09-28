Hanna se convierte en la octava tormenta tropical del Atlántico este año

Miami, Estados Unidos.- Hanna, la octava tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, se formó este lunes en el Atlántico subtropical central, sin representar por ahora amenazas a tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El sistema se encontraba a unos 1.400 kilómetros (870 millas) al este-noreste de las Bermudas, según el más reciente boletín del NHC, con sede en Miami.

Hanna, que mantendrá un movimiento hacia el este durante los próximos días, presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas), con ráfagas más fuertes, y se desplaza hacia el este a 28 kilómetros por hora (17 millas).