Dos muertos y varios heridos, uno de gravedad, al volcar un autocar en el sur de Alemania

Baviera, Alemania.-Dos personas murieron y numerosas resultaron heridas, una de gravedad y el resto leves, al volcar un autocar a primera hora de la mañana del domingo cuando circulaba con un grupo de turistas filipinos por una autopista en el estado federado de Baviera, en el sur de Alemania.

"En el autocar viajaban entre 40 y 50 personas. Se trata de un grupo de turistas procedentes de Filipinas", dijo en declaraciones a 'Bild' una portavoz de la Policía de Alta Baviera Norte.

Todo apunta a que el autocar se salió de la calzada por el arcén derecho sin que interviniera ningún otro vehículo y a continuación volcó en un talud de la autopista, a la altura de Buchloe-Este, entre Múnich y Memmingen.