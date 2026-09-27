Trump insinúa que sustituirá la sala de prensa de la Casa Blanca por una piscina

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este domingo que construirá una piscina en el lugar que ocupa actualmente la sala de prensa de la Casa Blanca, en medio de su nueva ofensiva contra los medios de comunicación.

El republicano publicó en su red Truth Social una imagen dividida en dos: una fotografía de la actual sala de prensa, acompañada del mensaje "antes", y una recreación de una piscina con el texto "después".

Sobre la primera imagen aparece además el mensaje "noticias falsas", mientras que la piscina recreada, decorada con los característicos adornos dorados que le gustan a Trump, estaría dedicada al expresidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945).