Por enfermedad: Defensa de Melvin Cevallos logra reprogramación de audiencia

Tegucigalpa, Honduras.- Un Juez de Letras Penal reprogramó este lunes -28 de septiembre- la audiencia inicial contra el dirigente de Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, acusado por los delitos de Coacción y Amenaza Electoral, en perjuicio de la Constitución de la República.

La reprogramación se produjo a solicitud de la defensa, luego de que esta presentara una constancia médica para acreditar el estado de salud del dirigente político, informó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial.

"La defensa solicitó reprogramación, y acreditó ante el juez y ante el representante del Ministerio Público una constancia médica de que sus representados se encontraba mal de salud, y que ellos consideran necesario que se presente a la audiencia inicial ya que va a ser propuesto para que declare durante el desarrollo de la misma", aseguró la funcionaria.

Cevallos enfrenta un proceso judicial a raíz de hechos ocurridos el 7 de julio de 2025, donde habría dirigido movilizaciones que obstaculizaron el proceso de oferta para el funcionamiento de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco de las Elecciones Generales de 2025.