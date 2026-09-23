Rixi Moncada asume la defensa de Melvin Cevallos, acusado de delitos electorales

Tegucigalpa, Honduras.- La subcoordinadora del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, se sumó al equipo de defensa legal de Melvin Cevallos, dirigente de su partido, el cual es acusado por coacción y amenaza electoral. Esta acción fue dada a conocer por la institución política a través de sus redes sociales, en las cuales publicaron fotografías de la excandidata presidencial junto al coordinador de los colectivos de Libre en Distrito Central. "La subcoordinadora y abogada Rixi Moncada ha asumido la defensa del dirigente Melvin Cevallos. En Libre nos apoyamos todos y todas frente a los injustos ataques de la racha. Defenderemos con la ley y la razón la inocencia de nuestro compañero Melvin Cevallos", escribió el partido.

Cevallos fue capturado el pasado martes 22 de septiembre por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), luego de que el Ministerio Público (MP) emitiera un requerimiento fiscal por medio de la Unidad Especial contra Delitos Electorales. De acuerdo al requerimiento fiscal, los hechos se remontan al 7 de julio de 2025, fecha en la que se tenía previsto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibiera las ofertas de las empresas que estaban dispuestas a prestar el servicio del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, un grupo de manifestantes de Libre impidió que llegaran los representantes de las empresas. En ese sentido, el MP aseguró que fue Cevallos quien coordinó estas acciones para obstaculizar la recepción de ofertas.

Desde Libre, en un comunicado manifestaron que Cevallos "es un perseguido político por ejercer su derecho a la protesta contra el fraude electoral". El partido sostiene que Cevallos "se movilizó denunciando los riesgos que dicho sistema representaba para la paz y la democracia hondureña".