Hospital Materno Infantil registra 478 partos de adolescentes en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Algunas llegan todavía con rasgos de niñas y salen del hospital con un bebé en brazos. Esa realidad se refleja en los registros del Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, donde durante los primeros nueve meses de 2026 se atendieron cientos de partos de adolescentes. De acuerdo con los reportes del centro asistencial, entre enero y septiembre de 2026, se han atendido un total de 2,863 nacimientos. Casí 500 de ellos, eran partos en adolescentes. De esas jóvenes, 33 tenían apenas 14 años de edad, mientras que otras 445 tenían entre 15 y 19 años.

Cada cifra representa una historia distinta, pero también una situación que vuelve a poner sobre la mesa la prevención del embarazo durante la adolescencia. Según las autoridades hospitalarias, la mayor parte de estos casos ocurre en contextos familiares o educativos donde no existió suficiente información sobre sexualidad o acceso a métodos para prevenir un embarazo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Más de 300 atenciones al mes

La Clínica de Madre Adolescente, del Hospital Escuela, atiende a jóvenes embarazadas tanto de Tegucigalpa como remitidas desde otros puntos del país. De acuerdo con el equipo de la clínica, diariamente atienden entre ocho y 12 adolescentes embarazadas. Es decir que, en un mes, las consultas superan las 300 atenciones. La atención incluye apoyo psicológico y emocional, controles ginecológicos y seguimiento durante el embarazo, además de información sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos. También se brinda acompañamiento de enfermería relacionado con la prevención de un segundo embarazo no deseado. Para las personas que quieran recibir atención de este tipo, la Clínica atiende de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., con atención especializada a partir de las 10:00 a.m. Para recibir el servicio, las adolescentes deben presentarse acompañadas de su madre, padre o tutor.