53 mil abortos al año dejan los embarazos no deseados

EL HERALDO Plus accedió a dos estudios referentes al tema. El primero fue realizado por el Instituto Guttmacher y estima que en Honduras hay un promedio de 53 mil abortos cada año desde 2015.El segundo corresponde al informe “Estado de la población mundial”, edición 2022, y titulado “Visibilizar lo invisible”, elaborado por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Embarazos no intencionales, no deseados o inoportunos; ausencia de planificación, violaciones o falta de educación sexual son las causas comunes.

El Instituto Guttmacher es una organización líder en investigación y políticas comprometidas con el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Recientemente publicaron estimaciones a partir de un estudio mundial en curso sobre los embarazos no deseados e incluyeron la situación del aborto en Honduras.

“Estas estimaciones destacan la importancia de las inversiones en servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de anticoncepción y aborto”, cita el documento, en el caso de Honduras se podría relacionar con el uso de la PAE.

En primera instancia, el estudio reveló que la tasa de embarazos no deseados en Honduras disminuyó un 34% entre 2015 y 2019, aunque los abortos en esas condiciones aumentaron del 19% al 31%.“En Honduras en 2015-2019 hubo un total de 309,000 embarazos al año. De estos, 174,000 embarazos no fueron planeados y 53,000 terminaron en aborto. El aborto está prohibido en Honduras”, citan las estimaciones realizadas.

En relación con estas cifras, EL HERALDO Plus solicitó a la Secretaría de Salud un estimado de cuántos embarazos hay en Honduras al año y la cantidad de abortos practicados.

En relación con los embarazos, Salud indicó que rondan entre los 160 mil a 180 mil por año, pero los abortos no pueden ser contabilizados debido a que son prohibidos y los que se ejecutan se realizan en la clandestinidad.

En relación con la “necesidad y uso de métodos anticonceptivos modernos”, el instituto Guttmacher informó que en Honduras “entre todas las mujeres de 15 a 49 años en Honduras, 1.6 millones quieren evitar un embarazo: 1.2 millones (78%) cubiertas por métodos modernos y 340 mil (22%) tienen esa necesidad insatisfecha”.

Destacó, además, que el método más utilizado es la esterilización (30%), seguido de la inyección (20%), las píldoras, el parche o el anillo (13%), el Dispositivo Intrauterino (DIU), los implantes (8%) y el condón (7%).En tanto, el 12% de la población no utiliza ningún método anticonceptivo.

El estudio reveló que si en Honduras se cubrieran todas las necesidades de atención anticonceptiva, materna, neonatal y de aborto, “los embarazos no deseados se reducirían en un 68%, los abortos bajarían un 68%, los abortos inseguros en un 68% y las muertes maternas bajarían en un 71%”.Una cifra a resaltar es que, según las estimaciones mundiales, en Honduras 210 mil mujeres entre 15 y 49 años dan a luz, pero muchas “no reciben la atención médica necesaria”.

Otros datos mostraron que del total de embarazadas, unas 24 mil hacen menos de cuatro visitas de atención prenatal, 31 mil no dan a luz en un centro de salud, 16,000 no reciben la atención que necesitan después de una complicación obstétrica mayor y 24,000 tienen recién nacidos que no reciben la atención necesaria por complicaciones.

El Instituto Guttmacher mostró un apartado sobre el costo de satisfacer las necesidades de servicios de las mujeres y reveló que “un adicional de inversión per cápita de 1.15 dólares por año cubriría la necesidad de servicios anticonceptivos, maternos, neonatales y relacionados con el aborto en Honduras”.

La anticoncepción genera ahorros de costos al reducir los embarazos no deseados: “En Honduras, cada dólar gastado en servicios de anticoncepción más allá del nivel actual ahorraría 5.29 dólares en el costo de la atención materna, neonatal y del aborto”.

