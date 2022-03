Legalizar la PAE y despenalizar el aborto plantean sectores al Estado

Ambas iniciativas, cuyo abordaje resulta sensible para la sociedad, cobraron fuerza el martes luego de que la Plataforma Feminista 25 de Noviembre se la planteara a la presidenta Xiomara Castro en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer .

Aborto

Siendo un tema más difícil puesto que el Congreso Nacional aprobó en 2021 una reforma a la Constitución de la República que blinda su abordaje, despenalizar el aborto es un asunto que causa controversia en el país.

Ante la ola de violaciones y embarazos en niñas, la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, presentó ante la Sala Constitucional un recurso amicus curiae (opinión) encaminado a que no haya prohibición absoluta ni penalización en Honduras.

“Este es un momento importante para que el Poder Judicial a través de la Sala Constitucional pueda reivindicar esos derechos que han sido vulnerados con la prohibición del aborto. Más allá de legalizar el aborto, se trata de despenalizar el aborto”, enfatizó la ombuswoman.

ADEMÁS: Fiscalía de la Mujer exige casas refugio para víctimas de violencia doméstica

La titular del Conadeh se presentó a la CSJ tomando en cuenta que no hay ambiente para hacer la reforma legislativa y necesitaría 86 votos.“No lo permitiremos, no conseguirán 86 votos, recuerden que es reforma constitucional y desde hoy les digo que no pasará esa reforma”, refutó el diputado nacionalista Antonio Rivera.

Durante su campaña, la presidenta Xiomara Castro abordó el tema del aborto en tres casos específicos: violación, que la vida de la madre corra riesgo y por malformaciones fetales que impidan una vida digna..

+UCP abierta a investigación por irregularidades en proyecto de casas contenedores