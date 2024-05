Jorge Cálix la tiene cuesta arriba para inscribir movimiento en Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, está cuesta arriba para inscribir su movimiento interno y participar en las elecciones primarias de marzo de 2025.

Aunque los estatutos de Libre señalan que esa institución “podrá integrar a sus estructuras los representantes de los nuevos movimientos internos interesados en participar en los procesos democráticos, previo acuerdo con la Comisión Política”, Jorge Cálix no ha recibido el visto bueno del coordinador Manuel Zelaya para abrir una cuenta bancaria, que es el primer paso para la inscripción de su corriente.

“He solicitado en dos ocasiones la autorización de mi partido para abrir una cuenta bancaria y rendir cuentas de nuestras actividades de campaña, pero aún no he recibido respuesta. Es importante para mi movimiento cumplir con la ley y operar de manera transparente”, señaló Cálix.

“Manuel Zelaya Rosales no me ha contestado ninguna de las dos solicitudes que le he hecho”, dijo.

“Si no me quieren dar respuesta, no me voy a poner a llorar, yo sigo trabajando. Yo no uso fondos públicos, de la corrupción o del narcotráfico para la campaña”, acusó.

EL HERALDO intentó comunicarse con Manuel Zelaya y el subcoordinador de Libre, Juan Barahona, para conocer sus posiciones sobre la inscripción del movimiento Juntos por el cambio, pero no respondieron los mensajes.