Jorge Cálix oficializa precandidatura presidencial en Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En un mensaje transmitido vía redes sociales el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, oficializó este martes su precandidatura presidencial a lo interno del oficialismo.

“En ese sentido quiero compartir con todos ustedes que he decidido aceptar la petición que me han hecho amigos y amigas, compañeros de lucha hondureñas y hondureños que he abrazado a lo largo del país de ser candidato a la presidencia”, anunció.

Continuó: “La verdad no ha sido una decisión fácil de tomar pero siento sinceramente que tengo mucho que aportar, estoy listo tengo ideas nuevas”.

En video que duró más de cuatro minutos, el diputado y ahora precandidato a la presidencia, lamentó que hasta el momento se han incumplido con muchas de las promesas hechas por el gobierno, bajo la cual la población dio las riendas del país a Libre.

Con la oficialización de la precandidatura a la presidencia de Jorge Cálix, suman a tres los movimientos internos en el oficialismo el primero liderado por Rixi Moncada, el segundo por el también diputado Rasel Tome.

Cálix líder del denominado grupo de los “Calixtos” en el Congreso Nacional cuenta con el respaldo y apoyo de más de diez diputados de su bancada, además de la simpatía de gran parte de la dirigencia de Libre.